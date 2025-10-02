Tuttosport.com

Pallapugno: le fasi finali di tutti i campionati senior e giovanili  

Il programma delle fasi finali di Serie A Banca D'Alba, Serie B, Serie C1, Serie C2, Femminile, Under 21, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali
3 min
Pallapugno: le fasi finali di tutti i campionati senior e giovanili  

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Sabato 4 ottobre ore 14.30
ad Alba: Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
da definire
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese

SERIE B - Finale (andata)
Domenica 5 ottobre ore 15
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese
SERIE B - Finale (ritorno)
da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca

SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 18
a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese

SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B-Subalcuneo 4-11
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 15
a Caraglio: Subalcuneo-Pro Paschese B

FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello-San Leonardo 9-7

FEMMINILE - Finale (ritorno)
San Leonardo-Amici del Castello 5-9

Amici del Castello campione d'Italia 

UNDER 21 - Finale (andata)
Subalcuneo-Speb 5-9
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Domenica 5 ottobre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Subalcuneo 

ALLIEVI - Semifinale (spareggio)
Pro Paschese A-Bubbio 5-8

ALLIEVI - Finale
Bubbio-San Leonardo 

ESORDIENTI - Semifinale (spareggio)
San Leonardo-Speb 7-4

ESORDIENTI - Finale (andata)
Lunedì 6 ottobre ore 17.30
a Ricca: Ricca-San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo-Ricca 

PULCINI - Finale (andata)

Sabato 4 ottobre ore 15
a Ricca: Ricca-San Leonardo A
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca

PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A-Ricca A 2-7
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 17
a Ricca: Ricca A-Pro Paschese A

 

