Pallapugno: le fasi finali di tutti i campionati senior e giovanili  

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Sabato 4 ottobre ore 14.30
ad Alba: Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
da definire
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese
SERIE B - Finale (andata)
Domenica 5 ottobre ore 15
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese
SERIE B - Finale (ritorno)
da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca
SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 18
a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese
SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B-Subalcuneo 4-11
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 15
a Caraglio: Subalcuneo-Pro Paschese B
FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello-San Leonardo 9-7
FEMMINILE - Finale (ritorno)
San Leonardo-Amici del Castello 5-9
Amici del Castello campione d'Italia
UNDER 21 - Finale (andata)
Subalcuneo-Speb 5-9
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Domenica 5 ottobre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Subalcuneo
ALLIEVI - Semifinale (spareggio)
Pro Paschese A-Bubbio 5-8
ALLIEVI - Finale
Bubbio-San Leonardo
ESORDIENTI - Semifinale (spareggio)
San Leonardo-Speb 7-4
ESORDIENTI - Finale (andata)
Lunedì 6 ottobre ore 17.30
a Ricca: Ricca-San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Finale (andata)
Sabato 4 ottobre ore 15
a Ricca: Ricca-San Leonardo A
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca
PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A-Ricca A 2-7
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 17
a Ricca: Ricca A-Pro Paschese A