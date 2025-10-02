FIBS Piemonte: XXII edizione del Torneo delle Regioni, si parte verso la Sardegna

La spedizione "arancione" del C.R. Piemonte è in viaggio verso la Sardegna, dove fino al 5 ottobre prenderà parte alla XXII edizione del Torneo delle Regioni. Alla manifestazione giovanile organizzata dalla FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball ed assegnata al FIBS Sardegna, il nostro Comitato Regionale parteciperà con ben sei rappresentative tre di baseball, due di softball e per la prima volta con una di baseball5. La disciplina del baseball5 è la novità di questa edizione, per il quale il Piemonte è rappresentato dal Liceo Augusto Monti di Chieri.
La delegazione piemontese è così composta:
Isabella Dalbesio - presidente del C.R. Piemonte
Michela Passarella - capo delegazione
LITTLE LEAGUE BASEBALL
- staff -
manager Hector Ferrer - Avigliana Rebels
coach Loris Zumbo - Grizzlies ASD Grizzlies Torino 48
Lista atleti
Mattia Cibrario, Davide Gennari (Avigliana Rebels)
Matteo Bracco, Edoardo Cedillo Ordonez Scalea (Canavese Baseball & Softball )
Gabriele Vadini (Bc Settimo)
Leonardo Zumbo (ASD Grizzlies Torino 48)
JUNIOR LEAGUE BASEBALL
- staff -
coach David Oliva - Avigliana Rebels
team manager Vittorio Besso - Canavese
Lista atleti
- Federico Filippi, Davide Montani, Raffaele Principe (Avigliana Rebels)
- Alessandro Campus, Filippo Ferrando, Emil Saccenti, Marco Zenin (Canavese)
SENIOR LEAGUE BASEBALL
- staff -
coach Giovanni Mario Costa - Grizzlies Torino
team manager Michele Brossa - Bc Settimo
Lista atleti
Davide Cavallera, Harbaaj Singh Gill, Riccaro Giraudi, Francesco Meinero (Skatch Boves)
Marco Lisi (Canavese Academy)
Andrea Chiarovano, Riccardo Amedeo Odiardo, Matteo Ziliani (Bc Settimo)
Giacomo Tesio (Grizzlies Torino)
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
- staff -
coach Francesco Sansalone - La Loggia Softball
team manager Stella Compagnone - Bc Settimo
Lista atlete
Giada Cottone, Gaia Di Marco, Letizia Garzone, Alice La Pica, Martina Tancredi (Avigliana Rebels),
Beatrice Saiu, Gloria Salerno (Softball La Loggia)
Virginia Compagnone (Bc Settimo)
JUNIOR LEAGUE SOFTBALL
- staff -
manager Corrado Setti - La Loggia Softball
team manager Michela Bauducco - La Loggia Softball
Lista atlete
Giulia Gennari, Greta Persico, Irene Vittoria Sebastiano, Sole -Ventrice (Avigliana Rebels)
Arianna Olmo (Canavese Academy)
Noemi Capalbo, Greta Nigro, Clara Turazzi, Greta Zocco (La Loggia)
Emma Giglio (Grizzlies Torino)
BASEBALL5
Liceo Statale "Augusto Monti", Chieri (Torino)
- staff -
coach Loris Strazza
dirigente Francesco Lionello
Lista atleti
Buso Carola, Sofia Grasso, Antonela Rrhodaj, Nicolò Gullace, Gregorio Lupi, Lorenzo Maranzana, Nicolò Pennazio, Andrea Vaj