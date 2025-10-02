FIBS Piemonte: XXII edizione del Torneo delle Regioni, si parte verso la Sardegna

La spedizione "arancione" del C.R. Piemonte è in viaggio verso la Sardegna, dove fino al 5 ottobre prenderà parte alla XXII edizione del Torneo delle Regioni. Alla manifestazione giovanile organizzata dalla FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball ed assegnata al FIBS Sardegna, il nostro Comitato Regionale parteciperà con ben sei rappresentative tre di baseball, due di softball e per la prima volta con una di baseball5. La disciplina del baseball5 è la novità di questa edizione, per il quale il Piemonte è rappresentato dal Liceo Augusto Monti di Chieri.