Asti Pallacanestro Mens Sana verso la stagione 2025/2026

La stagione sportiva 2025/2026 segna un momento di svolta per Asti Mens Sana , società di pallacanestro astigiana nata nel 2023, che in pochissimo tempo ha saputo costruire una struttura tecnica solida, una visione chiara e un entusiasmo contagioso. Per la prima volta, il club schiererà una prima squadra iscritta al campionato di Divisione Regionale 3 (DR3), un traguardo che testimonia la crescita costante e la volontà di offrire ai propri atleti un percorso completo, dalla formazione giovanile fino all’agonismo senior.

Accanto alla prima squadra, il settore giovanile si conferma cuore pulsante del progetto, con le categorie Under 19, Under 17, Under 14 e Under 13 pronte a vivere una stagione intensa, fatta di allenamenti, partite e crescita personale. Ogni gruppo sarà guidato da uno staff tecnico competente e appassionato, capace di trasmettere valori sportivi e umani che vanno ben oltre il parquet.

Grande attenzione anche al mini basket, dove i gruppi Aquilotti e Scoiattoli rappresentano il primo passo nel mondo della pallacanestro. Qui, il gioco diventa strumento educativo, il divertimento si fonde con l’apprendimento, e ogni bambino scopre il piacere di far parte di una squadra.

Dietro ogni categoria, ogni allenatore e ogni giovane atleta, c’è un progetto ambizioso che guarda lontano. Asti Mens Sana è molto più di una società sportiva: è una comunità che cresce, sogna e costruisce. Per questo, la società è alla ricerca di sponsor del territorio che desiderino affiancarsi a un’iniziativa autentica, radicata e in espansione. Sostenere Asti Mens Sana significa credere nel potenziale dei giovani, nella forza dello sport e nel valore di un progetto che unisce passione e visione.