La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 pareggia a Cuneo l’ultimo test precampionato

All’ingresso in campo coach Negro schiera Nemeth opposto a Van Aalen, Gray e Cekulaev al centro, Nervini e Kunzler in banda, Spirito libero. Dal terzo set Alberti rileva Gray e nella quarta frazione entrano anche Dambrink, Bah e Ferrarini.

Chieri si aggiudica il primo set 17-25 incrementando progressivamente il suo vantaggio. Il secondo set parla a favore delle padrone di casa che capovolgono il punteggio da 13-16 in 21-20 per poi chiudere 26-24 ai vantaggi. Cuneo vince anche il terzo set con un più netto 25-21, mantenendo costante in tutta la frazione il margine costruito nei primi scambi. Le biancoblù pareggiano i conti nel quarto set dove compiono lo strappo decisivo nelle fasi centrali (da 7-8 a 10-16) per imporsi infine 22-25.

Al termine del test le migliori realizzatrici fra le chieresi sono Nervini (12), Kunzler e Nemeth (11). Tre anche le giocatrici in doppia cifra dall’altra parte della rete a partire da Diop top scorer con 17 punti, seguita da Pucelj e Pritchard a 12.