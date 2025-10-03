Elegantia prova regionale: tre titoli e otto podi complessivi

Weekend vincente per la società Elegantia di ginnastica ritmica, che ha organizzato al Pala 200 di Settimo Torinese la prova regionale di specialità Gold e la terza prova Silver LD , chiudendo con risultati da protagonista. Il bilancio parla chiaro: 3 titoli regionali , 2 medaglie d’argento e 3 bronzi per le elegantine, capaci di imporsi in più categorie e di portare a casa un bottino complessivo di otto podi.

I PODI GOLD

Tra le Junior 1, Ginevra Mescia (San Raffaele Cimena) si conferma una delle migliori a livello regionale, conquistando il titolo alle clavette (24.500) e quello al nastro (23.050). Bronzo per Arianna Conte (San Mauro Torinese) al cerchio (21.200).

Nella Junior 2, Lavinia Romano (Castiglione Torinese) firma il titolo di campionessa regionale al nastro (23.550) e centra il bronzo al cerchio (21.900). Ottimi risultati anche tra le Senior 1: Eleonora Mescia conquista l’argento alla palla (24.800, ex aequo) e il bronzo alle clavette (24.550), mentre Simona Bava, nonostante l’infortunio, (Rivalba) ottiene l’argento alle clavette (25.350).

LE PROVE SILVER LD

Nella giornata di domenica, dedicate al settore Silver LD, Sara Disca (Allieva 1 di Settimo Torinese) domina la sua categoria, mentre Aurora Bortolazzo (Allieva 2 di San Mauro) mostra ottimi progressi al corpo libero e alla fune. Chiude il weekend Giada Savio (Senior 3- Settimo Torinese) con una medaglia d’argento (18.700). Una prova convincente per l’intera squadra Elegantia, che ha confermato la qualità del lavoro svolto in palestra e guarda ora alla Zona Tecnica del 17-19 ottobre.

Da ricordare anche la terza prova del campionato Silver LE, andata in scena a Saint-Vincent il 21 settembre, dove Sara Allegri (San Mauro) è stata grande protagonista conquistando il primo posto nella categoria Allieva 4.