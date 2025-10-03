Bertram Derthona: campagna abbonamenti prorogata al 12 ottobre

Sono in vendita posti in tutti i settori del palasport, con l’eccezione del Parterre Gold, andato sold-out in fase di prelazione. Come già avvenuto negli anni scorsi, le scontistiche sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65 e agli Universitari (questi ultimi solo nelle due Tribune e in Curva Derthona, previa presentazione del badge universitario in corso di validità). Sarà possibile anche acquistare un Family Pack nei settori delle Tribune e Curva Derthona a un prezzo molto vantaggioso per tutta la famiglia. La tessera stagionale a prezzo ridotto per Universitari e Family Pack sarà acquistabile solo recandosi presso il desk all’ingresso della Facility / Training Center della Cittadella dello Sport.

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera – il tifo organizzato del Derthona – la Società propone una scontistica dedicata nel settore Curva Derthona. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email areabianconeratortona@gmail.com.

PREZZI

Di seguito il costo degli abbonamenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO RIDOTTO U18 E OVER 65 UNIVERSITARI Parterre Silver 850€ 680€ Parterre Bianconero 700€ 560€ Parterre Derthona 700€ 560€ Tribuna Bianconera 300€ 210€ 210€ Tribuna Derthona 300€ 210€ 210€ Curva Derthona 175€ 125€ 125€

Tre le modalità di acquisto degli abbonamenti:

presso il desk all'ingresso della Facility / Training Center della Cittadella dello Sport, Strada Comunale Bosco - Tortona, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17:30

presso il Derthona Basket Temporary Store di Via Emilia 130, in pieno centro storico a Tortona, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato mattina dalle 10 alle 12:30

online su derthonabasket.vivaticket.it

VENDITA BIGLIETTI SETTORE OSPITI

È attiva la vendita dei biglietti dei settori Galleria Ospiti e Curva Ospiti per le prime due gare casalinghe della Bertram contro Nutribullet Treviso e Trapani Shark. Rispettivamente valide per la seconda e quarta giornata, le partite sono in programma domenica 12 ottobre alle ore 18 e sabato 25 ottobre alle ore 20:30. Il prezzo del biglietto per la singola gara per la Galleria Ospiti è 24€ (ridotto 17€ per Under 18 e Over 65), 14€ per la Curva Ospiti (ridotto 10€). La nuova struttura del Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona consente ai possessori di questa tipologia di biglietti di avere il posto-auto riservato nel Parcheggio Settore Ospiti, con accesso diretto ai settori. I tagliandi possono essere acquistati soltanto online sul sito derthonabasket.vivaticket.it. La vendita dei biglietti sarà chiusa alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

PREZZI

Di seguito il costo dei biglietti degli altri settori per la singola partita, acquistabili sia fisicamente presso la Cittadella dello Sport e il Temporary Store che su derthonabasket.vivaticket.it:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO RIDOTTO UNIVERSITARI Parterre Silver 70€ 50€ Parterre Bianconero 55€ 38€ Parterre Derthona 55€ 38€ Tribuna Bianconera 24€ 17€ 17€ Tribuna Derthona 24€ 17€ 17€ Curva Derthona 14€ 10€

INFO

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti è possibile contattare il Club scrivendo una mail a biglietteria@derthonabasket.it, mentre per gli abbonamenti ad abbonamenti@derthonabasket.it. Attivo anche il numero telefonico 3486123395.