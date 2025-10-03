La S. Bernardo Campus sabato debutta in casa

Ufficialmente è iniziato il campionato di Serie C per la S. Bernardo Campus, che sfiora il colpo in rimonta a Biella nel debutto infrasettimanale di martedì. L’occasione di riscatto arriva subito, con la prima gara in casa sabato alle 19:00 a Corneliano. Una “battuta” sul campo in cui la squadra ha giocato martedì a Biella va certamente fatto. Un palazzetto del 1993 con 2000 posti a sedere ed è soltanto la seconda per capienza in città (la più grande ha 5300 posti). La formazione di Campus, come noto, da anni è in esilio a Corneliano, in assenza di una struttura adeguata ad Alba.