Autosped BCC Derthona: domani il debutto nel campionato 2025/26

Scatta l’ora del debutto nel campionato 2025/26 per l’ Autosped BCC Derthona , che domani sarà impegnata nella gara che chiuderà l’Opening Day di Brescia, il tradizionale appuntamento di inizio stagione della Serie A1 Femminile in cui tutte le formazioni del campionato (con l’eccezione di Broni quest’anno, che riposa) in un’unica location. Al PalaLeonessa A2A di Brescia la formazione allenata da coach Cutugno sarà opposta al Geas Sesto San Giovanni , in quella che sta diventando una delle classiche del BCC nella massima serie.

Le due squadre si sono affrontate due volte in questa preseason, una volta alla Cittadella dello Sport e una a Cinisello Balsamo: entrambi i confronti si sono conclusi con la vittoria dell’Autosped (74-65 a Tortona, 61-66 in trasferta). Nei due precedenti della preseason entrambe le formazioni hanno dovuto fare fronte ad assenze nei rispettivi roster.

Il Geas si presenta ai nastri di partenza con una squadra rinnovata rispetto alla passata stagione: alle confermate Gina Conti, Valeria Trucco, Tinara Moore e Olivia Ostoni si sono aggiunte Beatrice Attura, una delle grandi ex della partita avendo disputato le ultime due annate con la canotta del BCC, Martina Kacerik, Sara Roumy, Madison Scott, Jodie Cornelie, Adele Cancelli e Cristina Osazuwa. Nello staff tecnico della squadra lombarda, a partire da questa stagione, c’è anche Gianmarco Di Matteo, assistente di coach Cinzia Zanotti e nello staff della Bertram Derthona dall’estate 2019 a dicembre 2023.

In casa Autosped, sono due le ex dell’incontro: Caterina Dotto, alla seconda stagione in biancorosso, che ha militato in Lombardia dal 2020 al 2024, e Anastasia Conte, che ha disputato l’ultimo anno con il Geas, disputando sia il campionato che l’EuroCup.

Proprio Anastasia Conte presenta la sfida di domani: «Credo che la gara di domani sia un ottimo punto di partenza per il nostro campionato, ci aspettiamo una sfida molto fisica e combattuta. Abbiamo già affrontato Geas due volte in preseason e entrambi gli incontri sono stati molto equilibrati, per cui ritengo che i quaranta minuti che ci attendono possano essere indicativi del nostro livello in questo momento e dei margini di miglioramento che abbiamo. Dovremo essere concentrate e costanti per tutto l’arco dell’incontro, perché Geas è in grado di accendersi in ogni momento. Per quanto riguarda l’avvicinamento al campionato, abbiamo lavorato bene in questi mesi, creando una buona chimica: siamo una squadra profonda, con tanta potenzialità e in cui ognuna di noi dà il proprio contributo. Personalmente, non poteva che essere subito GEAS l’avversaria dell’Opening Day: dopo un anno insieme, la ritrovo subito da avversaria. Non vedo l’ora di iniziare il campionato con il BCC Derthona: possiamo fare buone cose, ci sono sia i presupposti che la voglia di raggiungere obiettivi importanti».

La partita di domani sarà la prima diretta dell’anno su Rai Sport, che anche quest’anno darà visibilità al basket femminile di alto livello.