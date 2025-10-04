Tuttosport.com

Pentathlon Moderno: ad Asti il Campionato Italiano “Open” di Laser Run e il Trofeo Nazionale Promozionale “Memorial Gabriele Dassori”

Asti si prepara a un’intensa domenica di sport con oltre 230 atleti del Pentathlon Moderno impegnati nel Campionato Italiano “Open” di Laser Run. Il 5 ottobre il centro città sarà teatro anche del Trofeo Nazionale Promozionale Under 11 e Under 9 – XII Memorial Gabriele Dassori
3 min
Un’intensa domenica di gare che vedrà impegnati oltre 230 atleti della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, di tutte le fasce d’età, quella in programma il 5 ottobre 2025 ad Asti. Il centro della città, infatti, ospiterà il Campionato Italiano “Open” di Laser Run e il Trofeo Nazionale Promozionale di Laser Run Under 11 e Under 9 – XII Memorial Gabriele Dassori.  Il percorso di gara si snoderà tra piazza San Secondo e piazza Libertà. 

In questa inedita location il pubblico potrà assistere gratuitamente alla competizione che prenderà il via alle 8.30 con il Campionato Italiano, a partire della categoria Master, seguita da Senior-Junior e Under 19, e successivamente dagli Under 17, Under 15 e Under 13. Nel finale si svolgerà il Trofeo Nazionale Promozionale di Laser Run, dedicato, come tradizione, al giovane Gabriele Dassori, pentatleta e paracadutista scomparso prematuramente nel 2003.

Saranno, complessivamente, 197 i pentatleti che parteciperanno al Campionato Italiano suddivisi tra le categorie agonistiche Under 13 – Under 15 – Under 17 – Under 19 – Junior – Senior. Cinque gli iscritti per i Master, che gareggeranno in una prova dimostrativa. Tra i Senior anche i campioni in carica Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro), quest’ultima reduce dal bronzo europeo a squadre conquistato a Madrid a fine luglio. E ancora Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e la Junior Valentina Martinescu (Junior Asti) entrambe oro a squadre ai Mondiali di Kaunas, e il campione italiano assoluto Roberto Micheli (Fiamme Oro). Al Trofeo Nazionale, invece, sono iscritti 33 giovanissimi atleti. 

Qui il programma completo delle gare che saranno visibili in diretta sul canale YouTube della Fipm a questo link.

