Serie B Interregionale, vittoria di carattere per il Derthona: Social OSA Milano battuto in volata

Ottimo esordio casalingo per il Gulliver Supermercati Derthona, che conquista un’importante vittoria contro Social OSA Milano, la prima nel campionato di Serie B Interregionale della Conference Nord Girone B
2 min
Serie B Interregionale, vittoria di carattere per il Derthona: Social OSA Milano battuto in volata © Ciamillo-Castoria

Al Pala Camagna di Tortona sono i padroni di casa del Gulliver Derthona ad avere la meglio contro i lombardi del Social OSA Milano. Ottima partenza per squadra allenata da coach Talpo, che ha dovuto fare i conti con l’assenza di Bellinaso. Una tripla dei lombardi sulla sirena di fine primo quarto porta in parità il match (23-23). Pareggio che si protrae per tutto il secondo tempo con entrambe le squadre contendersi il vantaggio. Il libero di Taverna sigla il vantaggio bianconero mandando le squadre negli spogliatoi sul 40-39. Al rientro in campo subito un break di 7-0 per i lombardi mette in difficoltà la squadra tortonese che sprofonda sino al -10 di svantaggio. Un importante parziale di 11-1 nell’ultima frazione targato Andrija Josovic (33 punti, 10 rimbalzi), ha riaperto la partita cambiano l’inerzia, portandosi sul 73-73 a 2’’ dal termine. La tripla di Nasini a pochi secondi in risposta al tap in di Borasi e la palla persa in attacco sembra chiudere la partita, ma la doppia buona azione difensiva bianconera con il 3/4 ai liberi di Josovic negli ultimi 10 secondi regalano la prima vittoria in campionato al Gulliver.

Il prossimo appuntamento per il Gulliver Derthona, con la terza giornata di Serie B Interregionale, è sabato 11 ottobre in trasferta a Boffalora contro il Magic Oleggio.

Gulliver Derthona – Social OSA Milano   78-76
Parziali (23-23, 40-39, 54-60)

Derthona: Di Meo 18 (5/8 da due, 4 ast), Fogliato, Chikal ne, Bottelli 6 (4 ast), Bresciani 9, Borasi 2, Wilkinson, Obakhavbaye 2, Coulibaly 4 (11 reb), Solazzi, Josovic 33 (7/9 da due, 10/11 ai liberi, 10 reb), Taverna 4. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi
Social OSA: Villa 12, Macchi ne, Bossola 7, Conte 17, Nasini 16, Siepi 6, Maspero 14, Di Franco 4, De Giorgi ne, Cricca ne, Cozzetto, Citterio ne. All. Gambaro

