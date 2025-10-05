Serie B Interregionale, vittoria di carattere per il Derthona: Social OSA Milano battuto in volata

Al Pala Camagna di Tortona sono i padroni di casa del Gulliver Derthona ad avere la meglio contro i lombardi del Social OSA Milano. Ottima partenza per squadra allenata da coach Talpo, che ha dovuto fare i conti con l’assenza di Bellinaso. Una tripla dei lombardi sulla sirena di fine primo quarto porta in parità il match (23-23). Pareggio che si protrae per tutto il secondo tempo con entrambe le squadre contendersi il vantaggio. Il libero di Taverna sigla il vantaggio bianconero mandando le squadre negli spogliatoi sul 40-39. Al rientro in campo subito un break di 7-0 per i lombardi mette in difficoltà la squadra tortonese che sprofonda sino al -10 di svantaggio. Un importante parziale di 11-1 nell’ultima frazione targato Andrija Josovic (33 punti, 10 rimbalzi), ha riaperto la partita cambiano l’inerzia, portandosi sul 73-73 a 2’’ dal termine. La tripla di Nasini a pochi secondi in risposta al tap in di Borasi e la palla persa in attacco sembra chiudere la partita, ma la doppia buona azione difensiva bianconera con il 3/4 ai liberi di Josovic negli ultimi 10 secondi regalano la prima vittoria in campionato al Gulliver.