Una Paffoni scintillante domina la Rucker 

Una Paffoni scintillante quella che al Pala Cipir ha letteralmente dominato la Rucker. Dopo il 12-2 iniziale ospite, è stata una lunga sinfonia rossoverde. Omegna padrona del parquet e della situazione, con quattro giocatori in doppia cifra. Prima l’aggancio, poi il sorpasso con un Gay in versione fenomeno. 24-21 al 10’, quindi allungo prepotente e incontenibile della squadra di Eliantonio. Mirabolante Misters, dominante Balanzoni: 47-34 al 20’. Secondo tempo senza storia con la Paffoni che ha preso un margine di vantaggio clamoroso: subito più 20, poi anche più 30. 94-67 il finale per una Paffoni che diverte e conquista la seconda vittoria in campionato.

Paffoni Fulgor Basket Omegna - Rucker San Vendemiano 94-67

Parziali (24-21, 23-13, 27-15, 20-18)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 22 (6/7, 2/3), Giacomo Baldini 20 (2/3, 3/5), Flavio Gay 20 (2/2, 4/7), Jacopo Balanzoni 18 (8/11, 0/0), Emanuele Trapani 5 (1/2, 1/3), Alessandro Voltolini 4 (2/3, 0/2), Federico Casoni 3 (0/0, 1/4), Manuel Dimeco 2 (1/5, 0/2), Michael Sacchettini 0 (0/3, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/1), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0), Luca Fiorillo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Giacomo Baldini, Jacopo Balanzoni, Emanuele Trapani 7) - Assist: 9 (Emanuele Trapani 6)

Rucker San Vendemiano: Matteo Picarelli 19 (2/2, 3/9), Francesco Bedetti 11 (2/6, 1/5), Riccardo Murri 10 (1/7, 1/2), Andrea Tassinari 7 (1/3, 1/4), Giordano Pagani 7 (3/6, 0/0), Ivan Onojaife 7 (3/5, 0/0), Nicolas Morici 6 (2/4, 0/2), Jakob Cebasek 0 (0/3, 0/3), Simone Sinagra 0 (0/1, 0/1), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0), Davide Borin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Jakob Cebasek 7) - Assist: 12 (Matteo Picarelli, Nicolas Morici 3)