Basket College Novara cresce ancora: sconfitta di misura ma tre quarti vinti a Torino

Il Basket College Novara esce sconfitto dal parquet del CUS Torino (76-70), ma lo fa a testa altissima, dopo una prestazione di grande carattere, intensità e maturità tecnica. Il risultato finale racconta solo una parte della storia: i novaresi hanno infatti vinto tre quarti su quattro, cedendo solo nel terzo periodo (27-11), quello che di fatto ha deciso il punteggio finale.

Dopo un primo quarto di grande energia (22-14), il College ha giocato alla pari anche il secondo, restando avanti nel punteggio e mostrando un netto passo avanti rispetto all’esordio. Il blackout del terzo periodo ha permesso ai torinesi di ribaltare la gara, ma nel finale i ragazzi di coach Boselli hanno reagito con orgoglio, vincendo anche l’ultimo quarto (19-15) e restando in corsa fino all’ultimo possesso.

Protagonista assoluto del match è stato Shaquille “Shaq” Hidalgo Quirós, autore di 27 punti, sempre più leader offensivo di un gruppo giovane ma determinato. Ottime prove anche per Lorenzo Giustina (11 punti con 80% ai liberi) e Andreas Rinke (10 punti e 100% dalla lunetta), oltre al contributo prezioso di Matteo Sassi, efficace in cabina di regia e in costante crescita.

Da sottolineare la prova generosa del 2005 Gabriele Andretta, unico lungo di ruolo che ha catturato 10 rimbalzi e 5 punti in 25 minuti ma limitato nel finale dai crampi, e la bella prestazione di Matteo Zoppellaro, classe 2008, sempre più una realtà concreta del vivaio College, autore di 8 punti e tanta energia.

Positivo anche il rientro di Francesco Spaccasassi, al debutto stagionale dopo l’infortunio, che ha dato equilibrio e minuti preziosi alla rotazione.

Va ricordato che il College resta ancora privo di ben quattro titolari: Mamadou “Mbaye” Seye, Riccardo Cucchi, Mouhamed Fam e Tommaso De Carlo, tutti fermi ai box. Un’assenza pesantissima che rende ancora più significativo il livello di gioco espresso a Torino.

Nonostante la sconfitta, il messaggio è chiaro: questa squadra cresce, lotta e non molla mai.

Vincere tre quarti su quattro in trasferta contro una formazione esperta come il CUS Torino significa aver imboccato la strada giusta.

Prossimo appuntamento: ancora una volta in trasferta, venerdì 11 ottobre alle ore 21, sul parquet di Cirié, per la terza giornata del campionato di Serie C.