Us Tennis Beinasco: fatali i doppi nella prima giornata di A1 e A2 Femminile a Squadre

L’esordio stagionale non era certo dei più facili, in casa del CT Prato, per l’US Tennis Beinasco in serie A1 femminile a squadre. Entrambe le società hanno fatto la storia degli ultimi quindici anni della manifestazione. Oggi è stato il CT Prato ad avere la meglio al doppio decisivo, per il 3-1 finale. Per il club piemontese, capitanato quest’anno dalla torinese ed ex giocatrice di caratura internazionale Giulia Gatto Monticone, sono scese in campo nei singolari Jennifer Ruggeri, Federica Rossi e Dalila Jakupovic (Slo). Le ultime due anche in doppio, giocando punto a punto fino all’ultimo e cedendo 11-9 al match tie-break dopo aver avuto un match point sul 9-8 contro il tandem rivale formato da Beatrice Ricci e Viola Turini. In precedenza Dalila Jakupovic si era vista sbarrare la strada in singolare da Lucrezia Stefanini, già top 100 WTA e oggi numero 149. Per la toscana vittoria fissata sul 6-4 6-2 in 59 minuti di gioco. Federica Rossi aveva invece subito il tennis di Cristina Dinu (Rom) a segno 6-3 6-4. La speranza in casa Beinasco si era riaccesa con l’affermazione in rimonta della Ruggeri su Tatiana Pieri con lo scor4e di 4-6 6-2 6-0. Domenica prossima esordio in casa per le piemontesi contro il CT Palermo.
Nulla da fare anche in serie A2 femminile per l’US Tennis Beinasco. La formazione capitanata dall’ex professionista Nathalie Vierin ha ceduto tra le mura amiche alle portacolori del Circolo Tennis Eur di Roma. Partita decisa in favore delle giocatrici ospiti dal match tie-break del doppio, vinto 10-4 da Mais – Lia Karatantcheva contro le locali Giulia Pairone e Michelle Zmau, alle quali non è bastato riequilibrare la sfida vincendo il secondo set 6-3 dopo aver perso con score invertito il primo.
Nei singolari il primo della serie è stato vinto da Lia Karatantcheva contro Anastasia Grymalska, da molte stagioni in campo con i colori del circolo piemontese. La 22enne bulgara del CT Eur si è imposta 6-1 6-3, fermando il tentativo di ritorno in partita della pescarese di origine ucraina nella parte finale della contesa. Poca storia nel confronto tra Giorgia Giacotto e Gaia Mais, vinto dalla seconda con un doppio 6-0. Le note liete, anche in ottica futura, sono arrivate dalla racchetta della 19enne Gaia Maduzzi, piemontese che si allena a Gallarate nel centro diretto da Francesca Schiavone. Dopo aver perso al tie-break il primo set contro la più esperta Alice Matteucci, nei successivi due la Maduzzi ha cambiato marcia mettendo in campo tutto il talento del quale dispone. Palle corte, volée di ottima fattura, colpi efficaci da fondo per ribaltare letteralmente il quadro del testa a testa e chiudere 6-7 6-0 6-0, tra gli applausi. La prossima settimana il Beinasco farà visita al CUS Catania nella seconda giornata del campionato.