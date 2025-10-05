Us Tennis Beinasco: fatali i doppi nella prima giornata di A1 e A2 Femminile a Squadre

L’esordio stagionale non era certo dei più facili, in casa del CT Prato, per l’US Tennis Beinasco in serie A1 femminile a squadre. Entrambe le società hanno fatto la storia degli ultimi quindici anni della manifestazione. Oggi è stato il CT Prato ad avere la meglio al doppio decisivo, per il 3-1 finale. Per il club piemontese, capitanato quest’anno dalla torinese ed ex giocatrice di caratura internazionale Giulia Gatto Monticone, sono scese in campo nei singolari Jennifer Ruggeri, Federica Rossi e Dalila Jakupovic (Slo). Le ultime due anche in doppio, giocando punto a punto fino all’ultimo e cedendo 11-9 al match tie-break dopo aver avuto un match point sul 9-8 contro il tandem rivale formato da Beatrice Ricci e Viola Turini. In precedenza Dalila Jakupovic si era vista sbarrare la strada in singolare da Lucrezia Stefanini, già top 100 WTA e oggi numero 149. Per la toscana vittoria fissata sul 6-4 6-2 in 59 minuti di gioco. Federica Rossi aveva invece subito il tennis di Cristina Dinu (Rom) a segno 6-3 6-4. La speranza in casa Beinasco si era riaccesa con l’affermazione in rimonta della Ruggeri su Tatiana Pieri con lo scor4e di 4-6 6-2 6-0. Domenica prossima esordio in casa per le piemontesi contro il CT Palermo.