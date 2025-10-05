Fitarco Piemonte: Campionati Europei 3D, vittorie sulla neve

A distanza di due anni, dalla manifestazione organizzata e svolta a Sansicario (TO), tornano gli Europei 3D. Ma l’edizione 2025, tenuta a Divcibare (Serbia), resterà però sicuramente negli annali degli eventi di tiro con l’arco per la situazione meteorologica che ha visto una doppia sospensione delle gare: il primo giorno per una nebbia fittissima che impediva totalmente la visibilità, ma soprattutto per la copiosa nevicata caduta il giorno successivo (oltre 25 cm), costringendo a rivedere i percorsi di gara e concentrando così le sfide finali nel weekend, caratterizzato invece dal sole.
Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) conquista il titolo europeo a squadre femminili (con Barbaro, Noziglia, Vannini) battendo in finale l’Austria 152-150, confermando la prima posizione in qualifica. Titolo europeo anche nel mixedteam compound, con Sut, conquistato di misura (176-175) sulla coppia finlandese.
Titolo europeo mixedteam arco nudo, con Noziglia, per Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi): il duo azzurro batte la Spagna in finale 171-163.
A livello individuale, il torinese conquista il bronzo battendo 82-79 l’eterno rivale spagnolo Garcia Fernandez.
Sfuma alle frecce di spareggio e solamente per pochi millimetri la vittoria nel mixedteam longbow per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi), in coppia con Barbaro: la coppia avversaria spagnola mette a segno un 18 più vicino al centro degli azzurri.
Nell’individuale, Lazzaroni conquista il bronzo nella finalina contro il francese Gardeur (76-70).