Fitarco Piemonte: Campionati Europei 3D, vittorie sulla neve

Edizione da ricordare per gli Europei 3D di tiro con l’arco a Divcibare, in Serbia, tra nebbia e neve che hanno stravolto il programma. Dopo due sospensioni per il maltempo, le finali si sono disputate nel weekend sotto un cielo finalmente sereno

Pubblicato il 5 ottobre 2025, 20:02 2 min