Il BCC Derthona sconfitto da Geas nell’Opening Day

Sconfitta per il BCC Derthona nella sfida dell’Opening Day contro Geas. In un incontro contraddistinto da break e contro break, risulta decisivo per le sorti dell’incontro quello messo a segno dalla formazione lombarda in avvio di ultimo periodo. L’Autosped prova più volte a ricucire il gap, senza riuscirci, ed esce sconfitta. Il prossimo appuntamento di campionato sarà sabato 11 ottobre alle 15 alla Cittadella dello Sport contro la Dinamo Sassari.
Prima frazione di gioco contraddistinta dal grande equilibrio in campo: l’Autosped conduce sin dalle battute iniziali trovando soluzioni corali (6 assist su 9 canestri) e chiude in vantaggio 18-22. Nel secondo quarto cresce il livello di intensità dell’incontro e, contestualmente, calano le percentuali: il BCC prova l’allungo nella fase centrale, ma Geas ricuce progressivamente sino al -2 (31-33) dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi sono le lombarde a scattare meglio, grazie alle iniziative di Scott e Attura, arrivando fino a 8 punti di margine (47-39): nel momento più difficile dell’incontro, però, la formazione allenata da Cutugno ritrova solidità difensiva e con i canestri di Leonardi e Melchiori chiude il terzo periodo in svantaggio 49-47. Nell’ultima frazione l’Autosped subisce il parziale avversario che indirizza l’incontro: nonostante i tentativi, il BCC non riesce più a rientrare a contatto e perde 65-56.
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Complimenti a Geas, perché in una partita caratterizzata da alti e bassi per entrambe le squadre ha avuto maggiore lucidità nel chiudere l’incontro a inizio ultimo quarto. Abbiamo costruito buoni tiri, fatto cose positive e messo una buona pressione difensiva, ma le nostre avversarie sono state migliori nel piazzare il break decisivo».
Le parole della capitana Francesca Melchiori: «Abbiamo avuto un buon impatto sulla partita, giocando bene i primi due quarti, mentre nella ripresa siamo calate nell’esecuzione e abbiamo un po’ molltato negli ultimi minuti quando avremmo dovuto crederci di più».
Geas Sesto San Giovanni - Autosped BCC Derthona 65-56
Parziale (18-22, 31-33, 49-47)
Geas: Moore 17, Conti, Kacerik 3, Scott 14, Trucco, Ostoni, Cancelli, Roumy 7, Attura 16, Cornelie 8. All. Zanotti.
BCC Derthona: Dotto 9, Kunaiyi 8, Fontaine 4, Conte 8, Toffolo 6, Leonardi 6, Lokoka ne, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 8, Penna 5. All. Cutugno.