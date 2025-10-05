Il BCC Derthona sconfitto da Geas nell’Opening Day

Sconfitta per il BCC Derthona nella sfida dell’Opening Day contro Geas . In un incontro contraddistinto da break e contro break, risulta decisivo per le sorti dell’incontro quello messo a segno dalla formazione lombarda in avvio di ultimo periodo. L’Autosped prova più volte a ricucire il gap, senza riuscirci, ed esce sconfitta. Il prossimo appuntamento di campionato sarà sabato 11 ottobre alle 15 alla Cittadella dello Sport contro la Dinamo Sassari .

Prima frazione di gioco contraddistinta dal grande equilibrio in campo: l’Autosped conduce sin dalle battute iniziali trovando soluzioni corali (6 assist su 9 canestri) e chiude in vantaggio 18-22. Nel secondo quarto cresce il livello di intensità dell’incontro e, contestualmente, calano le percentuali: il BCC prova l’allungo nella fase centrale, ma Geas ricuce progressivamente sino al -2 (31-33) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi sono le lombarde a scattare meglio, grazie alle iniziative di Scott e Attura, arrivando fino a 8 punti di margine (47-39): nel momento più difficile dell’incontro, però, la formazione allenata da Cutugno ritrova solidità difensiva e con i canestri di Leonardi e Melchiori chiude il terzo periodo in svantaggio 49-47. Nell’ultima frazione l’Autosped subisce il parziale avversario che indirizza l’incontro: nonostante i tentativi, il BCC non riesce più a rientrare a contatto e perde 65-56.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Complimenti a Geas, perché in una partita caratterizzata da alti e bassi per entrambe le squadre ha avuto maggiore lucidità nel chiudere l’incontro a inizio ultimo quarto. Abbiamo costruito buoni tiri, fatto cose positive e messo una buona pressione difensiva, ma le nostre avversarie sono state migliori nel piazzare il break decisivo».

Le parole della capitana Francesca Melchiori: «Abbiamo avuto un buon impatto sulla partita, giocando bene i primi due quarti, mentre nella ripresa siamo calate nell’esecuzione e abbiamo un po’ molltato negli ultimi minuti quando avremmo dovuto crederci di più».

Geas Sesto San Giovanni - Autosped BCC Derthona 65-56

Parziale (18-22, 31-33, 49-47)

Geas: Moore 17, Conti, Kacerik 3, Scott 14, Trucco, Ostoni, Cancelli, Roumy 7, Attura 16, Cornelie 8. All. Zanotti.

BCC Derthona: Dotto 9, Kunaiyi 8, Fontaine 4, Conte 8, Toffolo 6, Leonardi 6, Lokoka ne, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 8, Penna 5. All. Cutugno.