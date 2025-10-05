Campionato Italiano di Laser Run: Irene Prampolini e Federico Alessandro trionfano ad Asti

La città di Asti in versione inedita ha fatto da cornice al Campionato Italiano “Open” di Laser Run , da poco concluso. Per la prima volta, infatti, il Pentathlon Moderno è stato protagonista assoluto nel centro della città, lasciando i consueti impianti di via Gerbi per attraversare le strade principali, in una domenica di sole. Tra Piazza San Secondo e Piazza Libertà gli atleti della Federazione Italiana Pentathlon Moderno , di tutte le categorie agonistiche, hanno dato vita a uno spettacolo unico ed esaltante.

Nella gara Senior femminile trionfo per Irene Prampolini (Fiamme Oro), al suo terzo successo di fila in una gara nazionale dopo le vittorie al Campionato Italiano Senior di Triathle e al Trofeo Nazionale di Laser Run del giugno scorso. La 29enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha tagliato il traguardo per prima (633 punti) precedendo le compagne di squadra Maria Beatrice Mercuri (609 punti) e Alice Rinaudo (607). Le tre pentatlete hanno regalato alle Fiamme Oro il primo posto nella classifica a squadre con 1849 punti.

«Mia figlia è il mio portafortuna, anche se ogni volta che gareggio dorme! Vorrei complimentarmi per l’organizzazione, il poligono qui sulla piazza è bellissimo, ed è bello che anche le persone qui ci guardino e si appassionino, per capire meglio questo sport. Spero agli Assoluti di dicembre di poter dimostrare qualcosa di importante, e poi si vedrà», ha commentato a caldo Irene Prampolini, diventata mamma poco più di un anno fa.

In campo maschile vittoria per Federico Alessandro (Aeronautica Militare) con 692 punti, al termine di un bel testa a testa con il piemontese Christian Arroyo (Torino) che ha chiuso con 687 punti. Terzo posto per Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) a 686. «Dopo un anno un po’ difficile, finalmente mi sono tolto qualche soddisfazione. – ha detto Federico Alessandro – Sono orgoglioso di aver vinto qui ad Asti, una città nella quale mi sono allenato, ed è stato davvero bellissimo gareggiare qui in piazza, il calore del pubblico è stato emozionante e mi ha dato la carica. Spero che sia un buon inizio in vista della stagione 2026. Ringrazio l’Aeronautica Militare per il sostegno, tutti i miei allenatori che hanno contribuito a mettermi nelle migliori condizioni possibili, e grazie ancora al pubblico di Asti». Nella classifica a squadre primo posto per le Fiamme Oro (2005) seguite da Aquila Etnea (1303).

Nella competizione Junior femminile Elisa Sala (Esercito) ha preceduto sul podio Teresa Gioia (Aeronautica Militare) e Valentina Martinescu (Junior Asti), mentre tra i ragazzi doppietta per Athlion Roma con la vittoria di Mattia Bouvet davanti a Edoardo Vari, terzo posto per Marco Ciamaglia (Dinamo Triathlon).

Nella gara Under 19 titolo italiano per Matteo Nocetti (Accademia Militare) che ha preceduto l’atleta di casa Alessandro Boero (Junior Asti) e il torinese Davide Prandi (Torino), mentre in campo femminile Carla Ambroset (Pentanuoto) ha preceduto Alessia Canto (Avia Pervia) e Matilde Piglionico (Flaminio). Successo per Sara Beggio (Torino) tra le Under 17, davanti a Valentina Ibba (Avia Pervia) e Daisy Scofienza (Futura C.M.), mentre un altro astigiano Andrea Cossutti (Junior Asti) ha vinto tra i ragazzi, precedendo i coetanei dell’Athlion Roma Gabriele Fidecaro e Tommaso Tuccimei.

Ancora un giovane talento astigiano sul primo gradino del podio tra gli Under 15: Filippo Rubino (Scuola Sport) che ha preceduto Mattia Fauci (One For Five) e Filippo Santin (Pentanuoto). La modenese Emily Ferrari (Pentamodena) ha trionfato tra le ragazze davanti alle giovani pentatlete di Scuola Sport Giorgia Gennaro e Giulia Secci. A chiudere i Campionati Italiani, i giovanissimi della categoria Under 13, con Maria Vittoria Cardamone (Torino) al successo davanti a Francesca Zingaretti (Pentafiano) e Sofia Felici (Torino), e Riccardo Montorio (Equestrian Center) che ha vinto tra i ragazzi, precedendo Matteo Sfregola (Futura Pesaro) e Simone Filippi (Equestrian Center).

Nel finale si è svolto anche il Trofeo Nazionale Promozionale di Laser Run XII Memorial “Gabriele Dassori”, con le vittorie di Alessio Scoppetta (Aprilia) e Amelie Mia Fantin (Pentanuoto) tra gli Under 11, e di Olivia Vescio (Athlion Roma) tra le Under 9.