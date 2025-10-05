Cuneo Volley: primo assaggio di stagione in SuperLega

Nella semifinale di ieri, sabato 4 ottobre, i biancoblù hanno affrontato i padroni di casa del Valsa Group Modena, con esordio in maglia cuneese anche di Ivan Zaytsev e Aleksandar Stefanović; di fatto il primo test match con roster al completo per coach Battocchio.

Un po’ di rammarico per il primo set in cui Cavaccini e compagni si erano portati avanti (21-19) per poi subire il 25-22. Nel terzo set, invece, Cuneo è partito subito avanti, chiudendo a proprio favore per 25-23. Rovescio della medaglia nel quarto parziale, con i padroni di casa in vantaggio fin dall’inizio, poi un recupero quasi totale da parte dei cuneesi annullato da un’interruzione di gioco (nonostante assenza di fischio dell’arbitro) causa azione discutibile a rete dei canarini. Il match è di Modena per 3-1 con Feral e Davyskiba top scorer a pari merito con 19 punti.

Lo starting six di Cuneo nella semifinale contro Modena: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Giuliani schiera: Tizi-Oualou palleggio, Buchegger opposto, Anzani e Sanguinetti al centro, Porro L. e Davyskiba schiacciatori; Perry (L).

A fine gara con i modenesi queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Credo si sia giocato bene come organizzazione di gioco nostra, quindi tutto quel che riguarda muro/difesa, specialmente nell’avvio di partita, man mano che la gara è andata avanti entrambe le squadre erano stanche come è anche normale che sia. Sicuramente ci sono delle situazioni di gioco che possiamo gestire un po’ meglio e dobbiamo ancora imparare a conoscerci dal punto di vista emotivo e di conseguenza come gestire i momenti di frustrazione. Peccato non aver sfruttato l’opportunità, però onestamente Modena è stata molto brava a fare molto bene nei momenti che contavano».

Valsa Group Modena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1

Parziali (25-22/25-23/23-25/25-22)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 19, Codarin 9, Stefanović 10, Sedlacek 8, Zaytsev 6; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 5, Oberto, Bonomi, Sala. N.e. Giraudo F., Copelli, Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 38%; Attacco: 48%; Muri 8; Ace 6.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 16, Anzani 5, Sanguinetti 8, Porro L. 15, Davyskiba 19; Perry (L1); Massari 2, Pardo 2, Ikhbayri 3, Giraudo M. N.e. Tauletta, Bento, Federici (L2). All.: Alberto Giuliani. II All.: Marco Lionetti. Ricezione positiva: 42%; Attacco: 56%; Muri 6; Ace 11.

Durata set: 27’, 27’, 31’, 29’.

Durata totale: 114’.

Coach Battocchio cambia le carte in tavola nel match di oggi contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, facendo girare centrali, schiacciatori e opposti sia per testare più assetti, sia per dare i giusti riposi. Un match a senso unico per i piacentini che si chiude con un meritatissimo 3-0.

Lo starting six di Cuneo nella finale contro Piacenza: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Cattaneo e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Boninfante schiera: Porro P. palleggio, Bovolenta opposto, Simon e Comparoni al centro, Bergmann e Gutierrez schiacciatori; Pace (L).

Al termine della partita con Piacenza queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Dovremo essere bravi a tirar fuori quelle cose che ci servono per saper giocare meglio queste gare quando non giriamo e per saper rientrare e riuscire a stare in gara quando non giriamo. Saremo bravi se riusciremo a tirar fuori degli spunti di attitudine del modo di stare in campo da questa gara, dando il giusto merito al nostro avversario che ha fatto un’ottima partita, però certamente non siamo riusciti a ripetere la gara di ieri».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-22/25-19/25-20)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 5, Codarin 2, Copelli 5, Zaytsev 4, Cattaneo 1; Cavaccini (K) (L1); Stefanović 5, Sedlacek 2, Oberto, Bonomi, Sala 6. N.e. Giraudo F., Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 30%; Attacco: 34%; Muri 5; Ace 2.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro P., Bovolenta 10, Simon 3, Comparoni 5, Bergmann 4, Gutierrez 13; Pace (L1); Seddik 8, Leon 2, Travica 1, Andringa 5. N.e. Loreti (L2). All.: Dante Boninfante. II All.: Samuele Papi. Ricezione positiva: 53%; Attacco: 52%; Muri 9; Ace 4.

Durata set: 25’, 24’, 31’.

Durata totale: 80’.

La finale per il primo posto è vinta da Modena per 3-0 contro Verona.

Prossimo appuntamento dei cuneesi Sabato 11 ottobre alle ore 17.00 in casa, al Palazzetto di Cuneo, per la Presentazione 2025/2026 del Cuneo Volley e test match versus Cannes. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria -> shorturl.at/Lxr7Y .