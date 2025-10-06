Pallapugno: le finali dei campionati senior e giovanili

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Sabato 11 ottobre ore 14.30
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese
SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Finale (ritorno)
Da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca
SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese 11-0
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva campione d'Italia
SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B-Subalcuneo 4-11
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Subalcuneo-Pro Paschese B 11-7
Subalcuneo campione d'Italia
FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello-San Leonardo 9-7
FEMMINILE - Finale (ritorno)
San Leonardo-Amici del Castello 5-9
Amici del Castello campione d'Italia
UNDER 21 - Finale (andata)
Subalcuneo-Speb 5-9
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Speb-Subalcuneo 7-9
UNDER 21 - Finale (spareggio)
da definire
Subalcuneo-Speb
ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo-Bubbio 8-6
ALLIEVI - Finale (ritorno)
da definire
a Monastero Bormida: Bubbio-San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (andata)
Lunedì 6 ottobre ore 17.30
a Ricca: Ricca-San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo A 7-2
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca
PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A-Ricca A 2-7
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Ricca A-Pro Paschese A 7-5
Ricca A campione d'Italia