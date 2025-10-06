BEA Chieri: le gare del settore giovanile     

Sono iniziati in questi giorni i campionati giovanili di più alto livello. Tra i Leopardi, i primi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, impegnati in trasferta con Derthona Basket, giovedì 25 settembre. Gli Arancioni hanno subito dovuto affrontare una gara impegnativa, con avversari di altissimo livello che sono passati in testa già nei primi minuti. BEA torna a casa con buoni input dal punto di vista della fisicità e dell’intensità di gioco, che saranno utili nel proseguo della stagione sportiva.