BEA Chieri: le gare del settore giovanile     

Sono iniziati in questi giorni i campionati giovanili di più alto livello. Tra i Leopardi, i primi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, impegnati in trasferta con Derthona Basket, giovedì 25 settembre. Gli Arancioni hanno subito dovuto affrontare una gara impegnativa, con avversari di altissimo livello che sono passati in testa già nei primi minuti. BEA torna a casa con buoni input dal punto di vista della fisicità e dell’intensità di gioco, che saranno utili nel proseguo della stagione sportiva.
Mercoledì 1 ottobre l’Under 19 Gold vince la partita d’esordio sul campo di Granda College Cuneo. I Leopardi del gruppo della Priam Squadra iniziano con un buon parziale che fa segnare la doppia cifra di vantaggio già al termine della prima decina. La gara resta aperta fino all’ultimo, ma non sfugge mai dal controllo degli Arancioni, che gestiscono bene e conquistano i primi due punti della stagione. La settimana termina con la prima di campionato per l’Under 15 Eccellenza, che cede al PalaGialdo con Novipiù Campus Monferrato, che ha condotto in testa tutte le fasi della partita.
U17 ECCELLENZA
ALLIANZ DERTHONA-BEA CHIERI 104-42
Parziali (27-15; 47-19; 76-35)
BEA CHIERI: Borz 4, Giachino 16, Peverini, Vacca, Cristiano 7, Filane 9, Menegatti, Longo 6, Milani, Gaiotti, Calò L., Coltiletti. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.
DERTHONA: Dusio 6, Solazzi 9, Zampaloni 16, Obakhavbaye 14, Gilli 8, Wilkinson 9, Chikal 9, Agnolin 8, De Santis 12, Ferrante 6, Gregori 5, Montiglio 2. All. Roncari, Ass. Gagliardini, Dolcino.
U19 GOLD
GRANDA COLLEGE CUNEO-BEA CHIERI 57-66
Parziali (14-23; 32-35; 42-55)
BEA CHIERI: Ahia 3, Viggiano 13, Picco 4, Galluccio 9, Passatore 2, Bechis 4, Conti 2, Lo Buono 8, Mout, Dioum 6, Fatone 15. All. Conti, Ass. D’Arrigo, Ass. Manzini.
CUNEO: Ballario 1, Manfredi 15, Grosso 3, Bernardi 16, Messi, Piccolo 7, Mattio, Solaro, Russo R. 8, Russo E. 7.
U15 ECCELLENZA
BEA CHIERI – NOVIPIU’ CAMPUS MONFERRATO 37-89
Parziali (13-23; 16-42; 27-64)
Bea Chieri: Ursu 8, Mouadinne 11, Zanzon 2, Marino, Marocco, Violante 2, Zuccarello, Dalmasso 6, Murolo 8, Mariani, Greco, Ćosić. All. Conti, Ass. Manzini.