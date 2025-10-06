Pinerolo Ghiaccio: weekend intenso e ricco di emozioni

La settimana si è aperta mercoledì con gli U19 sul ghiaccio di casa contro l’ HC Pustertal : una partita ad alto ritmo e grande intensità, chiusa con il risultato di 0–6 per gli ospiti. Nonostante il punteggio, i ragazzi hanno mostrato determinazione e compattezza, continuando a crescere come squadra.

Sabato, gli U16, in collaborazione con i Milano Devils, sono scesi in pista a Varese contro l’HC Pustertal. Una gara impegnativa e dal ritmo serrato, terminata 9–2 per gli avversari. Un’esperienza preziosa per maturare e costruire il proprio gioco passo dopo passo.

Domenica è stata una giornata all’insegna del grande hockey giovanile!

Gli U10 hanno partecipato al loro primo concentramento stagionale ad Aosta, insieme a Valpellice Bulldogs, Real Torino, Bulls e Aosta. Tanta grinta, entusiasmo e divertimento per i piccoli Storm, che hanno dimostrato di essere già una vera squadra!

Sul ghiaccio di casa, gli U14 hanno affrontato i Valpellice Bulldogs in un match acceso, chiuso 6–8 per gli ospiti. Una battuta d’arresto può capitare: testa alta e si guarda avanti, con l’obiettivo di tornare più forti alla prossima sfida!

Nel pomeriggio, sempre a Pinerolo, gli U19 sono tornati protagonisti contro il Fassa Falcons, imponendosi con un brillante 3–0. Una vittoria costruita con grinta, gioco corale e un cuore grande così: quando la squadra gira, il ghiaccio parla Storm!

A Dobbiaco, invece, le Rebelles hanno affrontato le Dolomites Women, con il match che si è concluso 5–1 per le padrone di casa. Bisogna allenarsi con determinazione per tornare in campo con la voglia di dimostrare il vero valore del gruppo. Le capacità ci sono: basta crederci e metterci il cuore.