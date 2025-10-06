S.G. Concordia: le gare del weekend

Un weekend sfavillante, quello che la S.G. Concordia ha vissuto sabato e domenica scorsi al Palalancia di Chivasso, dove ha fatto da padrona di casa per due competizioni della Federginnastica: sabato si è svolta la Prova Regionale del Torneo Winter Club Silver , mentre domenica il palazzetto chivassese ha ospitato la Prova Regionale del Campionato Individuale Allieve Gold .

In entrambe le gare, la Concordia ha brillato, conquistando podi e medaglie.

Le prime soddisfazioni sono arrivate con la squadra che ha gareggiato nel Torneo Winter Club, livello LC: una gara di rappresentativa, dove le ginnaste si alternano ad una rotazione con i diversi attrezzi, i cui punteggi vengono sommati per formare la classifica.

Per la Concordia, sono scese in pedana Rebecca Prato, Martina Amedei e Greta Marotta, allenate dalle tecniche Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio.

A Rebecca è stato affidato l’esercizio alla fune, Martina ha presentato gli esercizi alla palla ed al nastro, mentre a Greta sono stati affidate le prove al cerchio ed alle clavette. Una gara combattuta sul filo del rasoio fra 14 squadre, dove le Concordine si sono imposte con i loro esercizi eleganti, fluidi e precisi, conquistando il 1° gradino del podio con un punteggio totale di 50.700.

Dopo un inizio così brillante, il team chivassese ha continuato a raccogliere allori nella Prova Regionale del Campionato Individuale Gold, categoria Allieve. Si tratta del Campionato federale con le più alte richieste dal punto di vista tecnico, a cui partecipano ginnaste molto preparate ed esperte.

Cinque le categorie di gara, in rapporto alle fasce d’età: si va dalle Allieve 1, classe 2016-2017, fino alle Allieve 5, classe 2012, ognuna con un programma di gara definito.

Complesso e vario il sistema di punteggio, che da quest’anno, oltre alle difficoltà di corpo e di maneggio, dà particolare rilievo alla componente definita “Artistico”, dove si valutano elementi quali l’interpretazione e l’aderenza alla musica attraverso la gestualità e l’espressività del corpo e del volto.

Sette le ginnaste della Concordia in gara, allenate dalle tecniche Clara Shermer, Selene Osti, Marica Osti e Chiara Sinacori.

Le prime a scendere in pedana sono state le più giovani, Arianna Milanese e Diana Tuccini, nelle A1, con 17 ginnaste in gara. Per loro, il Programma di gara prevede due esercizi, al corpo libero e alla fune. Le due giovanissime ginnaste eseguono le loro prove con sicurezza, interpretando con estrema aderenza la musica dei loro esercizi ed eseguendo con precisione le difficoltà di corpo e di attrezzo, balzando al comando della classifica: Arianna conquista l’Oro e diventa Campionessa Regionale Allieve 1 con un totale di 40 punti, con un distacco di quasi 4 punti dalla seconda classificata, la compagna Diana, che conquista l’Argento con 36.250. punti.

Seguono a ruota le Allieve 2, con 13 ginnaste in gara, con lo stesso programma che prevede corpo libero e fune: qui ottima prova delle due Concordine Giorgia Costa, che ottiene il Bronzo con un un totale di 36.900, e di Alexa Argenio, che va in quarta posizione, a solo 0,45 dal podio.

Nelle Allieve 3, con 10 ginnaste in gara, è Vittoria Capra a scendere in pedana, anche se reduce da un infortunio che l’ha tenuta ferma per un paio di settimane. Vittoria conduce comunque una buona prova, al corpo libero e al cerchio, collocandosi al 5° posto.

Nelle Allieve 4, con 12 ginnaste in gara, scende in pedana Lidia Amicone: una Lidia particolarmente convinta ed in forma, che presenta due bellissimi esercizi, premiati da un totale di 44.100, che le regalano uno splendido Argento.

Concludono la giornata di gara le Allieve 5, dove Cecilya Pistamiglio scende in pedana con i colori della Società di appartenenza, Zenith Chieri, che ha chiuso il settore agonistico pochi mesi fa. Cecilya, come altre compagne, ha trovato una nuova “casa” con il team chivassese della Concordia, con cui si allena dopo la chiusura di Zenith. In una gara particolarmente combattuta tra ginnaste di grande esperienza, Cecilya conduce un’ottima prova, presentando i suoi nuovissimi esercizi a cerchio, palla e clavette e collocandosi al 5° posto con un totale di 66 punti.

«Due giornate di grandi soddisfazioni – afferma la Presidente Zenti – che hanno premiato il lavoro portato avanti dal staff tecnico, confermandoci ancora una volta tra le più apprezzate Società di Ginnastica Ritmica del Piemonte e della Valle d’Aosta. Ora si continua a lavorare al massimo per affrontare la Prova di Zona Tecnica, dove avverrà una durissima selezione per conquistare il pass per il Nazionale».