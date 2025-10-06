Grande pubblico e i giovanissimi 2008 sugli scudi, l'Olimpo sfiora il colpo vincente!

Grande pubblico al debutto, l’Olimpo sfiora il colpo vincente coi suoi giovanissimi!

Gli ospiti provano subito a scappare, ma Alba con i suoi tanti debuttanti resta sempre in scia. Da evidenziare certamente le presentazioni dei due 2008 Occelli e Nastasi che chiudono rispettivamente con 22 e 13 punti a testa. C’è spazio per tutti i ragazzi di portare un mattoncino alla causa, anche gli altri due 2008 (4 in tutto) Schellino e Coucourde. Tutti hanno spazio e portano il proprio contributo, nonostante gli errori e nonostante servirà ancora tempo per rodarsi nel giocare insieme. Per quanto riguarda lo svolgimento del match, Carmagnola allunga sul +16 nel terzo periodo, ma Alba rimonta e si avvicina a fine terza frazione. La risalita prosegue e l’Olimpo riesce a spaventare i Dolphins quando arriva sul 51-56 dopo una tripla di Occelli. Il bonus, però, condanna le aquile e gli avversari dalla lunetta chiudono i giochi 53-60.