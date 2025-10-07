BEA Chieri: Prima trasferta per i Leopardi a Genova

Alla palla a due coach Conti parte con Possekel, Gatti, Tagliano, Lo Buono e Drame, mentre coach Pansolin risponde con Canepa, Galluzzi, Cartasegna, Provenzano e Miaschi. L’avvio è equilibrato: i Leopardi reggono l’urto con Tagliano protagonista in attacco e chiudono il primo quarto sul 17-15, nonostante i tentativi di fuga da parte dei liguri. Nel secondo periodo Genova trova continuità in attacco, spinta dalle giocate di Miaschi e Castello, e allunga fino al 36-27 dell’intervallo. BEA, invece, fatica a concretizzare, pagando basse percentuali sia dalla distanza che vicino al ferro.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa accelerano ancora: Galluzzi colpisce con precisione dall’arco, mentre Serafini punisce in velocità. Chieri prova a restare in partita con Ferraresi e Possekel, ma il tabellone segna 55-40 al termine del terzo quarto. Nell’ultima frazione MyBasket dilaga, approfittando delle difficoltà offensive dei Leopardi, che non trovano la continuità necessaria per rientrare. Spazio alle rotazioni già dalla metà dell’ultima decina, con l’opportunità di mettere minuti nelle gambe in vista della lunga stagione.

IL COMMENTO

«Non siamo mai riusciti a sbloccarci in attacco – ha commentato a fine gara coach Francesco Conti –: le percentuali sono rimaste bassissime per tutti i quaranta minuti e chiudere con un 30% complessivo rende difficile vincere. Sia da fuori che vicino a canestro non abbiamo trovato continuità, e questo ci ha tolto fiducia ed entusiasmo. In difesa, sulle scelte tattiche di squadra, siamo stati attenti ed eseguito bene le richieste: gli avversari dalle situazioni organizzate non hanno preso grande vantaggio. Ma nell’uno contro uno siamo stati poco consistenti, subendo troppe penetrazioni e contestando poco i tiri. Venti punti di distacco sono troppi, ma sono convinto che al ritorno sarà tutta un’altra partita. Dispiace, perché forse nel complesso ci è mancata un po’ di aggressività e di atteggiamento. Capitano giornate così: il campionato è lungo, le partite sono tante e abbiamo margini per crescere. C’è ancora tanta strada da fare».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano al PalaGialdo: domenica 12 ottobre affronteranno Teens Basket Biella, con palla a due alle ore 18:00 per la terza giornata di Serie C Interregionale.

MYBASKET GENOVA-BEA CHIERI 89-52

Parziali (17-15, 36-27, 55-40)

GENOVA: Miaschi 17, Castello 14, Galluzzi 14, Serafini 10, Cartasegna 8, Canepa 6, Provenzano 5, Cacciabue 3, Bajardo 3, Penco 2, Casucci, Rossetto. All. Pansolini

BEA: Tagliano 21, Ferraresi 10, Possekel 8, Lobuono 6, Boeri 4, Viggiano 3, Drame 3, Galluccio 2, Ruà 2, Fatone, Picco, Gatti. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone