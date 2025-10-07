Pallapugno: il punto sulle finali dei campionati senior e giovanili  

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Sabato 11 ottobre ore 14.30
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese
SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Finale (ritorno)
Domenica 12 ottobre ore 15
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA CAMPIONE D'ITALIA
PALLAPUGNO: SERIE C2
SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
PALLAPUGNO: FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21 - Finale (spareggio)
Sabato 11 ottobre ore 15
a Dogliani: Speb-Subalcuneo
ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo-Bubbio 8-6
ALLIEVI - Finale (ritorno)
da definire
a Monastero Bormida: Bubbio-San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo 3-7
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo A 7-2
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca