Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Pallapugno: il punto sulle finali dei campionati senior e giovanili  

2 min
Pallapugno: il punto sulle finali dei campionati senior e giovanili  

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Sabato 11 ottobre ore 14.30
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese

SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Finale (ritorno)
Domenica 12 ottobre ore 15
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca

PALLAPUGNO: SERIE C1

SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA CAMPIONE D'ITALIA

PALLAPUGNO: SERIE C2

SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA

PALLAPUGNO: FEMMINILE

AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21 - Finale (spareggio)
Sabato 11 ottobre ore 15 
a Dogliani: Speb-Subalcuneo

ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo-Bubbio 8-6
ALLIEVI - Finale (ritorno)
da definire
a Monastero Bormida: Bubbio-San Leonardo

ESORDIENTI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo 3-7
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo-Ricca

PULCINI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo A 7-2
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News