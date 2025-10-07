Basket Torino: Trasferta di alto livello nell'infrasettimanale, i gialloblù visitano Verona

Dopo le prime tre giornate di campionato, chiuse con due vittorie e una sconfitta all’overtime, la Reale Mutua Basket Torino si prepara al primo turno infrasettimanale della stagione, sul campo della Tezenis Verona, con voglia di riscattarsi subito. Domenica al Pala Gianni Asti è arrivato infatti il primo stop stagionale: una sconfitta amara maturata solo dopo un supplementare contro l’Estra Pistoia (87-91), al termine di una partita che i gialloblù avevano avuto l’opportunità di chiudere ai regolamentari, salvo poi concedere la tripla del pareggio a Seneca Knight prima di cedere nei minuti finali del supplementare.

Coach Paolo Moretti, nel postpartita, è stato molto chiaro ed è andato dritto al punto sulla performance “opaca” dei gialloblù, ma con una visione positiva e costruttiva in vista della prossima sfida: «Abbiamo chiuso la terza giornata con una sconfitta tutto sommato meritata: siamo stati colpevoli di una prestazione opaca dopo le prime due vittorie. Abbiamo giocato con poca attenzione, poca intensità, poca condivisione del pallone. Dobbiamo però guardare avanti con positività, visto che ci aspetta subito un’altra sfida. Sarà molto importante mostrare soprattutto un altro tipo di atteggiamento.»

Un messaggio che la squadra ha subito recepito: il gruppo è tornato in palestra per preparare la difficile trasferta di Verona, contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

A introdurre la sfida è il veterano Davide Bruttini, autore di un buon inizio di campionato in cui ha messo in campo esperienza, mestiere e voglia di mettersi al servizio della squadra, mostrando anche quella concretezza che serve sotto le plance (9 punti contro Pistoia): “C’è molta rabbia per la partita sfumata all’ultimo contro Pistoia, ma dobbiamo trasformarla in energia positiva. Giochiamo contro una delle principali candidate alla promozione, una squadra completa e profonda. Ci aspettiamo una partita fisica e combattuta, dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato.”

Appuntamento domani sera, mercoledì 8 ottobre alle ore 20.30 al Pala AGSM AIM di Verona.

GLI AVVERSARI

La Tezenis Verona si presenta al match come una delle grandi favorite per la promozione diretta. Squadra profonda e completa, costruita con ambizione e continuità, è già stata affrontata da Torino nel precampionato, in un test equilibrato giocato a Basiglio e vinto in volata dagli scaligeri. Alla guida tecnica c’è un volto noto ai tifosi torinesi, Demis Cavina, protagonista della corsa alla finale promozione con la Reale Mutua nel 2021. Il roster scaligero è uno dei più completi della categoria: la coppia americana formata da Tyrus McGee (guardia di enorme talento e lunga esperienza in Serie A) e Justin Johnson garantisce qualità e punti, mentre il pacchetto italiani unisce esperienza e solidità con giocatori del calibro di Diego Monaldi, Federico Zampini, Marco Spanghero, Riccardo Bolpin, Lorenzo Ambrosin e Michele Serpilli. Nel reparto lunghi figura anche Filippo Baldi Rossi, sotto la Mole nella stagione 2012/13, e Federico Poser, che con Torino aveva raggiunto le finali del 2023 (in dubbio per la gara di domani).

INJURY REPORT

Assente Matteo Ghirlanda, che prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

MEDIA

Palla a due domani, mercoledì 8 ottobre alle ore 20.30, al Pala AGSM AIM di Verona.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento).

Aggiornamenti in tempo reale quarto per quarto sui canali social ufficiali di Basket Torino.