Fiöi Cuneo Volley, Coppa Piemonte: qualificazione per le due formazioni del Volley Busca

Serie D femminile - Le buschesi erano impegnate nell’ultimo concentramento della prima fase di Coppa a Marene, casa di una delle squadre più attrezzate del campionato in arrivo dalla Serie C. La prima sfida in programma era però contro L’Alba Volley, formazione alla ricerca del miracolo per raggiungere la qualificazione, ma che soprattutto nell’ultimo set ha provato in tutti i modi a “sgambettare” le buschesi, brave però a mantenere la concentrazione e a mettere in archivio un convincente 3-0. La sfida contro il Marene è combattuta anche se le ospiti riescono a conquistare due set con ampio vantaggio. Sbavatura però nel secondo parziale quando le marenesi provano a rimettersi in carreggiata. Alla fine il 2-1 vale la seconda piazza alle buschesi - a pari merito con la prima classificata - e la conseguente qualificazione alla prossima fase.