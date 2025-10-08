Tuttosport.com

GranTorino Basketball Draft sconfitta sul campo di Etrusca Basket

I gialloblù cadono in trasferta a San Miniato, dopo aver tenuto testa ai padroni di casa per oltre metà gara. Nel finale i toscani accelerano e chiudono 87-67
3 min
Il cammino di GRANTORINO nella Serie B Interregionale prosegue con una sconfitta. Al Palafontevivo di San Miniato GRANTORINO ha tenuto il ritmo di Etrusca Basket per oltre metà gara, subendo solo nel finale l’intensità dei toscani e cedendo con il punteggio finale di 87-67.

LA GARA
Come nella partita contro Basket Cecina, GRANTORINO deve inseguire nei primi minuti con un parziale negativo di 10-2. La squadra di coach Comazzi trova fiducia sul finire di primo quarto e riduce il distacco dai padroni di casa grazie alle realizzazioni di Bertaina e Milone e alle triple dei due senior, Fracasso e Barla. Il primo periodo si chiude sul 27-21 in favore dei toscani. Nel secondo quarto GRANTORINO entra in campo con tanta energia e torna sotto nel punteggio a un solo possesso di svantaggio da Etrusca Basket. Pizzaia guida i gialloblu con due realizzazioni, di cui una dall’arco, cruciali per restare in partita. All’intervallo il lavoro di GRANTORINO viene premiato: il punto di vantaggio nel parziale di secondo quarto porta i gialloblu a due soli possessi di distacco (43-38), lasciando presagire una seconda metà di gara avvincente.

Al ritorno in campo dagli spogliatoi GRANTORINO prova a completare la rimonta, ma l’esperienza di Etrusca Basket indirizza il match in favore dei toscani: dopo un avvio di terzo quarto equilibrato, i padroni di casa sfruttano un momento di difficoltà di GRANTORINO per piazzare l’allungo decisivo con un parziale di 16-0. I gialloblu si ritrovano solo sul finire di terzo quarto grazie a Mancino, preciso dalla lunetta e dall’arco per portare GRANTORINO a -15 (65-50). Negli ultimi dieci minuti il match torna sull’equilibrio della prima metà di gara: una dimostrazione di quanto GRANTORINO sia sulla strada giusta per colmare il distacco dalle squadre avversarie più esperte a questo livello, in attesa del rientro di Zumstein, Donnini e Ficetti che daranno nuova linfa alle rotazioni di coach Comazzi. I gialloblu chiudono il match in crescendo grazie a Barla e Milone, best player della serata con 13 punti. Il punteggio finale è di 87-67 per Etrusca Basket.

IL PROSSIMO MATCH
GRANTORINO tornerà a giocare in casa sabato 11 ottobre alle 19:00: sul parquet del Palaeinaudi di Moncalieri i ragazzi di coach Comazzi affronteranno Vismederi Diagnostic Costone per la terza giornata di Serie B Interregionale.

TABELLINI

Etrusca Basket - GRANTORINO Basketball Draft 87-67
Parziali (27-21, 16-17, 22-12, 22)

Etrusca Basket: Ermelani 7, Zaccagna 4, Camaiani, Mele 11, Scardigli 11, Iacopini 4, Eihmanis, Capozio 11, Granchi 15, Baldares 3, Cravero 16, Pedroni 5. All. Martelloni.
GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 4, Bertaina 4, Pizzaia 12, Bossola 2, Losito 2, Fracasso 9, Giglio, Mancino 9, Milone 13, Grillo, Barla 7, Obaseki 5. All. Comazzi.

