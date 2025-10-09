BEA Chieri: il PalaGialdo ha ospitato la Chieri Basketball League

Domenica 5 ottobre 2025 il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la categoria Under 13 Gold della Chieri Basketball League , torneo prestagionale che ha visto scendere in campo quattro squadre tra piemontesi e una ligure. La giornata è stata caratterizzata da partite equilibrate e combattute, con momenti di grande intensità e spettacolo, in preparazione all’inizio dei campionati.

Nelle semifinali i padroni di casa di Erowa BEA Chieri hanno avuto la meglio su Lov.Us., l’unione tra Lovi e Borgaro, con una gara combattuta per tutti i 40 minuti. Nonostante la resistenza di Lov.Us., i ragazzi di coach Mastrorilli hanno saputo trovare ritmo e continuità, firmando il vantaggio decisivo nel finale. Nella seconda semifinale, Granda College Cuneo ha superato Pallacanestro Alassio, dopo una partita intensa decisa solo all’ultimo tiro: Alassio ha avuto la possibilità di pareggiare a fil di sirena, ma il tiro non è andato a segno, consegnando la vittoria a Cuneo.

Le finali hanno visto risultati più netti, ma non per questo partite meno combattute. Nella finale per il terzo e quarto posto, Lov.Us. ha provato subito a scappare con un parziale nel primo periodo, ma Alassio ha recuperato e mantenuto viva la partita. La fatica accumulata dai liguri nella semifinale con Cuneo ha permesso a Borgaro di prendere il controllo negli ultimi minuti e conquistare il terzo gradino del podio.

La finalissima tra Erowa BEA Chieri e Granda College Cuneo ha visto inizialmente i Leopardi premere sull’acceleratore e firmare un parziale importante. Cuneo però ha risposto colpo su colpo, trovando il ritmo e scappando a cavallo dell’intervallo. Bea ha faticato a trovare punti di riferimento in attacco, affidandosi spesso al tiro da fuori e senza riuscire a correre a tutto campo come nella semifinale. Alla fine, Cuneo ha conquistato meritatamente il torneo, dimostrando maggiore continuità e gestione delle energie.

“Siamo molto soddisfatti della giornata – commenta Nicolò Allisiardi, coordinatore tecnico del settore giovanile e responsabile del torneo – La partecipazione dei ragazzi e delle tre società ospiti è stata ottima. Sono state partite utili e divertenti, un ottimo banco di prova a una settimana dall’inizio dei campionati. Auguriamo a tutti un buon proseguimento di stagione”.

SEMIFINALI

EROWA BEA CHIERI-LOV.US. 58-52

Parziali: 10-12, 27-24, 41-32

Erowa BEA Chieri: Bergano 16, Ascolesi 13, Calcagno 7, Monticone 5, En Nadher 4, Pianfetti 4, Marzucchi 3, Ferrero 2, Poggi 2, Bosio 2, Novarese, Zamfirov. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALL. ALASSIO 62-60

FINALE 3º-4º POSTO

Lov.Us. – Pall. Alassio 70-57

FINALE 1º-2º POSTO

EROWA BEA CHIERI-GRANDA COLLEGE CUNE 56-70

Parziali: 13-13, 27-38, 40-56

Erowa BEA Chieri: Bergano 24, Pianfetti 5, Calcagno 4, En Nadher 4, Marzucchi 3, Ascolesi 2, Novarese 2, Poggi 4, Capriati 2, Bosio 1, Monticone 1, Ferrero, Zamfirov. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.