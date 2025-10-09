100x100 Donne: pochissimi giorni all'evento cicloturistico tutto al femminile

Un weekend tutto al femminile tra sport, musica e solidarietà internazionale: è 100x100 Donne , la manifestazione ideata dall’ultra-ciclista eporediese Paola Gianotti – 4x Guinness World Record e attivista per la sicurezza stradale e per l’ambiente – che sabato 11 e domenica 12 ottobre trasforma Ivrea e il Canavese in teatro di un'esperienza unica dedicata alle donne.

Con 460 iscritte confermate, l'evento rappresenta molto più di una semplice pedalata: è un manifesto di libertà femminile su due ruote, dove sport, scoperta del territorio e progetti sociali concreti si intrecciano in un'iniziativa dal forte impatto sociale.

INFO UTILI PER LE PARTECIPANTI

La consegna dei pacchi gara avverrà presso lo Stadio della Canoa di Ivrea:

Sabato 11 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00

Domenica 12 ottobre, dalle 7.00 alle 8.30

Alle 8.30 di domenica si terranno il briefing e i saluti istituzionali, seguiti dalla partenza ufficiale alle ore 9.00. Nelle vicinanze è disponibile un ampio parcheggio.

SABATO 11 OTTOBRE – Teatro Giacosa, ore 20.45

Ingresso gratuito

La manifestazione si apre con “100% Donne al Giacosa - Una serata tutta al femminile”: sul palco il quartetto d'archi “Artemide”, ensemble di musiciste professioniste che spazia dal repertorio classico a quello contemporaneo, accompagnato dalle performance del Centro Danza Arabesque di Ivrea, storica realtà della danza canavesana. Uno spettacolo che celebra il talento femminile attraverso musica e danza, a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

DOMENICA 12 OTTOBRE – La pedalata nel Canavese

Partenza ore 9.00 dallo Stadio della Canoa di Ivrea

Due percorsi a forma di “8”, aperti a cicliste di ogni livello:

50 km – HALF 100x100 Donne, un’esperienza accessibile a tutte, perfetta anche per cicliste amatoriali di ogni età

100 km – FULL 100x100 Donne, con 1.200 metri di dislivello, per chi desidera mettersi davvero alla prova affrontando la salita verso la Valchiusella

Il tracciato attraversa alcune delle perle del Canavese: dal lago di Viverone ai castelli di Masino e Agliè, dalla suggestiva Valchiusella alla serra morenica, regalando panorami mozzafiato e scorci di storia piemontese.

Lungo il percorso sono previsti due punti ristoro con prodotti tipici locali, seguiti da un pasta party finale allo Stadio della Canoa (a partire dalle 12.00 per gli arrivi della 50 km, chiusura evento alle 16.00). «Non importa che tipo di bici abbiate o quale sia il vostro livello di allenamento» – spiega Paola Gianotti – «quello che conta è la voglia di mettersi in gioco, di condividere un'esperienza autentica e di pedalare per una causa importante». La partecipazione è aperta a tutte le donne, di qualsiasi età e livello, con qualunque tipo di bicicletta – muscolare o elettrica.

PEDALARE PER LA SOLIDARIETÀ: DALL'ITALIA AL SENEGAL

L’anima di 100x100 Donne è la solidarietà: l’intero ricavato delle iscrizioni (28 € + costi di gestione) sarà devoluto a due progetti che promuovono educazione, salute e empowerment femminile.

In Senegal, per sostenere la produzione locale di assorbenti riutilizzabili e favorire l’autonomia economica delle donne di Pikine Est; in Italia, per installare dispenser gratuiti di prodotti igienici femminili nelle scuole del Canavese, accompagnati da iniziative educative per abbattere i tabù legati al ciclo e promuovere una cultura della cura e della parità.

UN EVENTO DI COMUNITÀ

100x100 Donne è realizzato in collaborazione con GAL Valli del Canavese, Canavese Village e Comune di Ivrea, con il supporto mediatico de La Sentinella del Canavese e Bikeitalia. Un progetto che nasce dal territorio e per il territorio, con uno sguardo al mondo.

A proposito di Paola Gianotti

Classe 1981, laurea in Economia e Commercio, Paola Gianotti è una coach e speaker motivazionale, ultra-ciclista e 4 volte

Guinness World Record, tra cui quello della donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bici. L’atleta porta avanti da

anni una campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade. Investita da un’auto nel 2014, durante il suo giro del mondo, Paola ha riportato la frattura della 5^ vertebra cervicale. Al suo rientro, anche in collaborazione con Maurizio Fondriest e Marco Cavorso, che ha visto il figlio ciclista quattordicenne Tommy morire per un incidente stradale, ha fondato l’associazione “Io Rispetto il Ciclista”. Pedalando sulle strade del nostro Paese (Giro d’Italia nel 2018 e nel 2019, Giro del Piemonte e Giro della Toscana nel 2020, Giro della Calabria e della Sicilia nel 2021), Paola ha cercato di coinvolgere tutti i comuni italiani nell’installazione di cartelli che invitano a rispettare la distanza di 1,5m in fase di sorpasso di un ciclista. Ad oggi sono oltre 10.000 i cartelli sul territorio, installati in tutta Italia. Molte le iniziative a fini sociali o benefici, portate avanti dall’atleta fino ad oggi: da Bike The Nobel nel 2016, che l’ha vista pedalare da Milano a Oslo per candidare la bici per il Nobel per la pace, alla pedalata per regalare (104) biciclette alle donne Ugandesi, alla formazione di 35 meccanici di biciclette sempre in Uganda, fino al 2020 quando, in piena pandemia, ha pedalato per 12 ore sui rulli raccogliendo fondi per donare 10.600 mascherine agli ospedali Regina Margherita di Torino e Ospedale di Ivrea.

Nel 2022, lancia il progetto Bike4Tree con il quale si impegna a piantumare 2022 alberi in Italia grazie allo spin-off dell’Università di Padova Wow Nature, e pedala per 2.200km da Stoccolma a Milano. Nel 2023 ha attraversato il Mato Grosso in Brasile in bici per documentare la deforestazione e proseguire il progetto di ripiantumazione degli alberi. Nel 2024 ha realizzato Cycling No Borders, una traversata in 18 tappe da Helsinki a Parigi per Rai Radio 2 per promuovere la mobilità sostenibile e monitorare la qualità dell’aria lungo il percorso. Oltre ad essere stata insignita del premio Don Puglisi, del premio Pulcheria, dell’Amelia Earhart, ha ricevuto un riconoscimento al Premio Brera. Ha tre libri all’attivo (“Sognando l’Infinito” ed. Piemme, “In Fuga Controvento” ed. Bradipo Libri, “La Svolta” ed. Feltrinelli) in cui racconta delle sue imprese, dei suoi giri e delle sue esperienze di vita, motivando e spronando al cambiamento.