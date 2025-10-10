VTT: Senesi e le magie romane nelle Finali della Lexus Cup 2025

Dopo la prima fase a gironi, sette in totale, il nostro torneo ha proposto i match a eliminazione diretta dai quarti alla finale: «Nella sfida decisiva ho affrontato la tennista romana del TC Eur, Sylvia Guiducci, chiudendo il match sullo score di 6-2 6-3. Dopo un primo set più agile, nel secondo sono stata sotto 2-3 e ho dovuto salvare diverse palle del 2-4. Sono stata brava a reagire e centrare invece il contro-break del 3-3. E’ stato il vero momento di svolta perché le cose avrebbero potuto complicarsi, anche in prospettiva di match tie-break decisivo. Invece sono ripartita e ho colto il titolo al nono gioco della seconda frazione. Nel complesso è stata una bellissima esperienza e un grosso ringraziamento va all’organizzazione Lexus che ha trattato tutti noi protagonisti come dei veri giocatori, “coccolandoci” fin dai primi momenti dell’evento».

Petra Senesi, di professione psicoterapeuta, ha conquistato le finali vincendo la fase regionale della Lexus Cup proprio sui campi della VTT di Lagnasco, nella tappa targata Fujiauto Lexus Cuneo: «La VTT è per me un posto del cuore. Mi alleno a tennis una volta alla settimana, poi gioco a Padel, attività che incremento nel periodo invernale (2 – 3 volte la settimana), e ora anche a pickleball. Tutto ciò che ha a che fare con le racchette mi affascina, fin da quando avevo 7-8 anni. Provengo peraltro da una famiglia di tennisti. Alla VTT ho trovato grande professionalità ma soprattutto delle persone speciali e coinvolgenti». Classe 1978, Petra non nasconde il sogno di progredire ancora: «Tennisticamente parlando mi piacerebbe migliorare il mio attuale best ranking di 3.4 e salire a 3.3. Non faccio moltissimi tornei e ho ripreso alcune stagioni fa. Ho giocato molto a tennis da giovane e fino al periodo dell’Università. Poi ho limitato le presenze per gran parte degli anni “adulti” anche perché madre e professionista. La passione è però sempre rimasta immutata». Come giocatrice Petra ama andarsi a prendere il punto: «Pochi scambi e la conclusione, è ciò che mi riesce meglio, soprattutto sui terreni veloci che prediligo. Rovescio bimane e colpi anche di volo, è questo ciò che mi piace fare in campo. Proprio il mio tennis nei pressi della rete è stato aiutato dal padel». A Roma Petra ha chiuso la sfida Lexus Cup 2025 con un percorso netto, 5 vittorie su altrettanti incontri, e guadagnato due biglietti per le prossime ATP Finals di Torino: «Un gran bel premio – conclude – che potrò gustarmi nella Lounge Lexus per godere ancora di più delle gesta di alcuni dei protagonisti. Un ringraziamento particolare alla VTT per l’opportunità che mi è stata data e all’intero staff».