La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta al PalaFenera contro Milano

Il debutto casalingo della Reale Mutua Fenera Chieri ’7 6 porta subito in scena al PalaFenera una delle partite più attese della stagione. Per la seconda giornata della Serie A1 Tigotà Spirito e compagne ospitano infatti la Numia Vero Volley Milano . Si gioca domenica 12 ottobre , con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.

Dopo la prima giornata entrambe le squadre sono a punteggio pieno avendo centrato una vittoria da 3 punti, Chieri a Firenze, Milano contro Bergamo. L’incontro apre un impegnativo dittico di gare per le biancoblù che mercoledì, nel primo turno infrasettimanale della stagione, saranno impegnate a Novara. Test senza dubbio probanti per misurare le proprie ambizioni contro due dei top team del campionato.

La scorsa stagione Milano ha vinto tutte le tre sfide con Chieri, due volte 3-1 in campionato e 3-0 nel quarto di Coppa Italia. I precedenti fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, sono in tutto 28, con un bilancio complessivo di 23 vittorie a 5 per le lombarde. L’unica ex è Francesca Bosio.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara è la centrale Sara Alberti: «La partita con il Bisonte ci ha lasciato tante sensazioni positive. Abbiamo affrontato la prima di campionato nella maniera corretta, come ci aveva chiesto Nicola. Da un punto di vista tecnico diversi aspetti come l’attacco e il muro sono andati bene, in particolare nei primi due set. Cercheremo di riproporli anche contro Milano. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte e agguerrita, con giocatrici molto importanti. In settimana abbiamo preparato bene la partita: siamo pronte per mettere in campo la stessa “cattiveria” mostrata a Firenze. Sarà importante spingere fin da subito per cercare di mettere Milano in difficoltà».