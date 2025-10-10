Verso Autosped BCC Derthona-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

La squadra sarda, anche in questa stagione, prende parte alla fase a gruppi di EuroCup, raggiunta in seguito al doppio successo nello spareggio contro il Panathlitikos Sykeon. Nella prima uscita europea la Dinamo ha vinto 80-53 la partita disputata al PalaSerradimigni contro le croate della ZKK Ragusa.

In campionato, la Dinamo ha conquistato i due punti conducendo sin dalle battute iniziali contro l’Alama San Martino di Lupari, mentre il BCC è uscito sconfitto dalla gara contro il Geas Sesto San Giovanni.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – La Dinamo Sassari versione 2025/26 si presenta ai nastri di partenza della stagione profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, conclusa con la salvezza al secondo turno playout e con il raggiungimento dei quarti di finale di EuroCup Women.

Il primo cambio è stato la guida tecnica: salutato Antonello Restivo, il coach che ha accompagnato il percorso della Dinamo Women sin dalla sua nascita, è stato scelto Paolo Citrini, già vice allenatore della squadra maschile negli anni più lucenti della Dinamo e tornato in panchina ora dopo avere ricoperto il ruolo di Responsabile comunicazione del Club.

Numerosi anche i volti nuovi nel roster a disposizione di coach Citrini: al fianco della confermatissima Debora Carangelo, capitana e simbolo di continuità del progetto tecnico Women, arrivata alla quarta annata consecutiva in Sardegna, e della giovane Emanuela Trozzola, sono arrivate alcune giocatrici affidabili e di talento a comporre il puzzle della Dinamo 2025/26.

Le quattro straniere della Dinamo sono Julia Boros, Keeshanna Richards, Temira Pondexter e Kourtney Treffers, che garantiscono un apporto importante in termini di talento, atletismo ed energia. Il roster della squadra allenata da Citrini si completa con Anna Turel, Martina Spinelli e Ashley Egwoh, che garantiscono un rendimento di livello, e con Ludovica Sammartino, che si è messa in mostra nella passata stagione in A2 a Moncalieri.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la sfida che attende le Giraffe è stata la capitana Francesca Melchiori: «Dovremo essere concentrare e ciniche sin dal primo minuto a seguire il piano partita, facendo meglio che all’esordio contro il Geas. Non dobbiamo farci sorprendere dalla capacità che hanno molte loro giocatrici di attaccare il ferro a tutto campo. Siamo contente di tornare a giocare alla Cittadella dello Sport, davanti al nostro pubblico: sono sicura che i tifosi ci daranno un’ulteriore spinta per affrontare questa partita importante per noi».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA – L’ex della partita è Sara Toffolo, arrivata in estate al BCC dopo un triennio trascorso a Sassari, dove ha disputato in tutte e tre le annate sia il campionato che l’EuroCup.

BIGLIETTERIA - Sino a esaurimento dei posti disponibili, sono acquistabili i tagliandi per assistere alla gara, fino a venerdì presso la sede del Club sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 15 a Castelnuovo Scrivia, e nel giorno di gara presso la biglietteria della Cittadella dello Sport. Il costo dei tagliandi è pari a 12 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto nella seconda e nella terza fila delle sedute della Facility e di 10 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto per tutti gli altri posti. La riduzione sull’intero si applica agli Under 16 e agli Over 65.