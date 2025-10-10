Dodecarun, comincia il rush finale per la stella di diamante

La Dieci d’Autunno, gara nazionale “Fidal Bronze”, si disputa su un velocissimo tracciato interamente pianeggiante di 10 km certificati. «Un’ottima occasione per chi vuole migliorare il proprio personale», spiega Stefano Berrino, presidente dell’Atletica Novese, la società organizzatrice. Che il percorso si addica a chi vuole correre veloce lo dimostrano i due record della manifestazione: 30’25 per il keniano Paul Machoca in campo maschile e 35’27” per l’azzurra Valeria Straneo tra le donne.

La gara – partenza e arrivo all’interno dello stadio Costante Girardengo – avrà inizio alle 9.30. «Siamo alla terza edizione – dice Berrino – ma l’organizzazione può contare sull’esperienza della Mezza Maratona di Novi, che abbiamo organizzato per 38 anni prima che alcune questioni logistiche ci portassero a optare per i 10 km. Siamo partiti con 318 iscritti, lo scorso anno siamo saliti a 415. Le premesse per il 2025 sono buone». La gara, oltre che per Dodecarun, è valida come prova del Gran Prix Certificato di Fidal Piemonte e del Gran Prix 2 Valli.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche, assoluta e di categoria, dopo tredici prove

UOMINI. Assoluta: 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 747 punti; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 726; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 657; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 450; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 396; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 296; 7. Perardi (Sport Project VCO) 250; 8. Celestre (Atl. Alessandria) 240; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230. SM35: 1. Carrera 747; 2. Sovera 707; 3. Davide Cane 218; 4. Vironda (Sisport) 160; 5. Romagnollo (Atl. Novese) 114. SM40: 1. Arnaudo 522; 2. Santimone (Borgaretto ’75) 168; 3. Steri (Atl. Santhià) 146; 4. Jahdari (Borgaretto ’75) 146; 5. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 128. SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 183; 2. Desana (Frecce Bianche) 168; 3. Trinchero (Brancaleone AT) 145. 4. Zulian (Brancaleone AT) 120; 5. Savino (Pietro Micca Biella Running) e Criocchi (Borgaretto ’75) 118. SM50: 1. Zanotti 520; 2. Agoglia (Brancaleone AT) 285; 3. Scabbio (Atl. Novese) 258. 4. Zaia (Mezzaluna) 154; 5. Robbiano (Bio Correndo Avis) 144. SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 166; 2. Fasano (Atl. Novese); 3. Cazzato (Run of Made) 120. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 226; 2. Cabella (Run of Made) 178; 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 176. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 357; 2. Musso (Atl. Saluzzo) 266; 3. Asti (Atl. Novese) 172. SM70: 1. Torti (Verdenero) 160; 2. Grigoletto (Atl. Novese) 144; 3. Di Sette (Atl. Novese) e Perrera (Maratoneti Genovesi) 118. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138; 2. Pavese (Atl. Novese) 112; 3. D’Amico (Avis TO) 70.

DONNE. Assoluta 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 867 punti; 2. Primo (Borgaretto ’75) 587. 3. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 518; 4. Rabbia (Brancaleone AT) 360; 5. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 6. Laino (Brancaleone AT) 349; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Cavalieri (Sisport) 227; 9. Giusto (Atl. Pinerolo) 220; 10. Ierardi (Atl. Levante) e Porello (Battaglio Cus TO) 190. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) 70; 3. Barailler (Pont-Saint.Martin), Di Iorio (Runcard), Repetto (Atl Novese), Sorici (Grifoni), Stefani (Brancaleone AT) e Bedin (Runcard) 60. SF40: 1. Picchianti (Atl. Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140; 3.Montagner (Atl. Novese) 114; 4. Marchisa (Atl. Alessandria) 100; 5. Giraudo (Torino Road Runners) 80. SF45: 1. Laino 373; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Capustin (Giannonerunning) 120. 4. Tomasova (Atl. Santhià) 110; 5. Marquet (Cogne AO) 108. SF50: 1. Ferro 524; 2. Giusto 418; 3. Conoscenti 234. 4. Cairo (Run of Made) 116; 5. Monticciolo (Pietro Micca Biella Running) 114. SF55: 1. Primo 497; 2. Cammaleri 431; 3. Rabbia 400. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178; 2. Re (Azalai) 118; 3. Gerbi (Frecce Bianche) 116. SF65: 1. Sulis 283; 2. Gallia (Verdenero) 170; 3. Villabruna (Atl.Trinese) 158. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; 2. Garrasi (San Michele), Haidau (Chierese) e Moroni (Amici Pianezza) 10. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120. 2. Lambro (Avis TO) 70; 3. Stefani (Baudenasca) 68.