Federazione Italiana Escursionismo: ad Avigliana il Raduno Nazionale

Quest'anno è Avigliana ad ospitare da venerdì 17 a domenica 19 ottobre il Raduno Nazionale della FIE-Federazione Italiana Escursionismo. Il programma dell’evento comprende escursioni accessibili a tutti, eventi culturali, conferenze sul territorio e il 44° Campionato Italiano di Marcia Alpina di Regolarità, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Avigliana è stata scelta per le sue peculiarità artistiche, culturali e naturali. Il Comitato regionale piemontese della FIE ha organizzato escursioni accessibili a tutti su percorsi di interesse storico, ambientale e paesaggistico, conferenze su temi inerenti il territorio, una mostra fotografica, una serie di visite guidate alla città di Avigliana e alla Sacra di San Michele, escursioni su percorsi dedicati ai giovani e a persone con disabilità, l’accesso su prenotazione alla palestra di arrampicata indoor e uno spettacolo musicale. Il Campionato Italiano di Marcia Alpina di Regolarità prevede anche gare aperte a tutti e accessibili, per promuovere lo scambio di esperienze fra escursionisti e marciatori.
Sabato 18 ottobre sarà possibile partecipare all’escursione sul sentiero del Lago Piccolo (percorribile anche da persone che necessitano di ausili), sull’anello dei Laghi, sulla via dei Pellegrini, sull’anello della Torbiera, alla Sacra di San Michele, alla Rocca Sella, sul Sentiero per Tutti di Villar Dora (percorribile da persone che necessitano di ausili) e sul Sentiero delle Creste. Domenica 19 le proposte di escursione riguarderanno il sentiero del Lago Piccolo, il Sentiero per Tutti, l’anello dei Laghi, il Sentiero delle Creste, la Sacra di San Michele e il Monte Cuneo.
Per maggiori dettagli si può consultare il sito Internet della Federazione Italiana Escursionismo