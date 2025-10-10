Federazione Italiana Escursionismo: ad Avigliana il Raduno Nazionale

Quest'anno è Avigliana ad ospitare da venerdì 17 a domenica 19 ottobre il Raduno Nazionale della FIE-Federazione Italiana Escursionismo. Il programma dell’evento comprende escursioni accessibili a tutti, eventi culturali, conferenze sul territorio e il 44° Campionato Italiano di Marcia Alpina di Regolarità, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Avigliana è stata scelta per le sue peculiarità artistiche, culturali e naturali. Il Comitato regionale piemontese della FIE ha organizzato escursioni accessibili a tutti su percorsi di interesse storico, ambientale e paesaggistico, conferenze su temi inerenti il territorio, una mostra fotografica, una serie di visite guidate alla città di Avigliana e alla Sacra di San Michele, escursioni su percorsi dedicati ai giovani e a persone con disabilità, l’accesso su prenotazione alla palestra di arrampicata indoor e uno spettacolo musicale. Il Campionato Italiano di Marcia Alpina di Regolarità prevede anche gare aperte a tutti e accessibili, per promuovere lo scambio di esperienze fra escursionisti e marciatori.