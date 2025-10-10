“Uniti, corriamo contro la polio” da Stupinigi ad Imola

Il Rotary rinnova il suo impegno nella lotta contro la poliomielite con l’evento “Uniti corriamo contro la polio”, una traversata in auto storiche e sportive in programma da giovedì 16 a domenica 19 ottobre da Torino a Imola. L’iniziativa è promossa da quattro Distretti Rotary ed è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, dalla Regione Piemonte e dall’ARACI-Associazione Rotariana Auto Classiche Italia. I governatori dei Distretti Rotary 2031 e 2072, Felice Invernizzi e Guido Abbate, hanno promosso un viaggio che unisce storia, cultura e solidarietà, dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi all’autodromo di Imola, passando per le Langhe-Patrimonio UNESCO, il Castello di San Pietro in Cerro e Reggio Emilia. Ogni tappa sarà l’occasione per ribadire un messaggio forte: il Rotary non si ferma finché la polio non sarà completamente eradicata.
Grazie alla campagna globale End Polio Now, i casi sono diminuiti del 99,9%, ma il virus è ancora endemico in Afghanistan e Pakistan e, finché esisterà, il rischio rimane per tutti in tutto il mondo. L’iniziativa “Uniti corriamo contro la polio” vuole raccogliere fondi per garantire la vaccinazione di 5.000 bambini, proteggendoli da una malattia che può causare paralisi permanente.
Per saperne di più e contribuire alla campagna di eradicazione della poliomielite si può visitare il sito Internet Rotary