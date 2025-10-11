Torino ospita Livorno, Reale Mutua a caccia di riscatto

Si torna al “Ruffini”. Vigilia di Torino-Livorno, 5ª giornata di campionato con la Reale Mutua che torna così a giocare davanti al proprio pubblico per provare a rialzarsi dopo le due sconfitte maturate con Pistoia e poi fuori casa a Verona, che hanno un po’ smorzato il morale che si era creato dopo le prime due vittorie stagionali. L'appuntamento è domani, domenica 12 ottobre alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti.

Come detto, l'avvio sprint di Torino, con le prime due vittorie stagionali con Cividale e a Cento, è stato immediatamente frenato da altrettante sconfitte negli ultimi due impegni: lo stop amaro con Pistoia in casa al supplementare, dopo che i torinesi erano stati a un passo dal successo nei regolamentari, e poi il ko con Verona fuori casa (75-58), dove i gialloblù sono andati a sbattere davanti alla fisicità di una delle principali corazzate di questo campionato nonché candidata numero 1 alla promozione diretta, in un match controllato sempre dagli scaligeri ma che aveva anche visto una reazione torinese tra il terzo e l'ultimo quarto, grazie alla buona prova di MaCio Teague (season-high da 21 punti).

Coach Moretti, nel postpartita, è stato trasparente sul fatto che ci sia ancora lavoro da fare, dopo le due sconfitte, ma come sempre non ha fatto mancare positività e fiducia nel suo gruppo: «Veniamo da una sconfitta che ci ha penalizzati soprattutto nel punteggio, rispetto all'impegno e allo sforzo che abbiamo messo in campo. Dalla partita di mercoledì sono emersi alcuni aspetti su cui è necessario lavorare ma la disponibilità dei ragazzi è positiva, siamo fiduciosi di poter tornare a offrire prestazioni migliori.»

Sulla stessa linea l’assistant coach Flavio Bottiroli, che analizza così la prossima sfida: «Affrontiamo una squadra che viene da tre vittorie consecutive e che ha due americani, Woodson e Tiby, probabilmente tra i migliori della lega. È una squadra costruita per fare grandi cose in questo campionato, con talento e grande equilibrio. Noi arriviamo da due sconfitte consecutive: la prima contro Pistoia, che ci ha lasciato molto amaro in bocca, e la seconda contro Verona, dove sembrava davvero che ci fosse un tappo sul canestro. Dovremo quindi mettere in campo tanta energia, aggressività e una difesa forte, con particolare attenzione ai loro due americani, che sono estremamente pericolosi e ottimi tiratori anche da tre punti. Inoltre, sarà fondamentale limitare giocatori esperti e di grande spessore come Valentini, Filloy, Possamai e Fantoni.»

AVVERSARI

L’avvio di stagione della Libertas Livorno ormai ha tolto qualsiasi segreto sullo status degli amaranto come potenziale protagonista che potrà dire la sua in questo campionato, con una sola sconfitta all’esordio e una serie aperta di tre vittorie consecutive contro avversarie di grande calibro come Pesaro, Brindisi e Pistoia. Guidata da coach Andrea Diana, tecnico dal curriculum importante, Livorno si presenta con un roster profondo, bilanciato ed esperto, frutto di una sessione estiva di mercato ambiziosa. La coppia straniera formata da Avery Woodson, guardia con tanti punti nelle mani, e Matt Tiby, ala che ha anche assaggiato la massima serie, rappresenta uno dei tandem più produttivi del campionato. Attorno a loro, un nucleo italiano di qualità ed esperienza con giocatori come l’ex azzurro Ariel Filloy, il trio ex Cantù formato da Luca Possamai, Matteo Piccoli e Fabio Valentini, fino a un giocatore particolarmente noto al pubblico gialloblù: Tommaso Fantoni, ex di giornata, protagonista sotto la Mole tra il 2014 e il 2016 con la promozione in Serie A. Attenzione anche all’atletismo di Niccolò Filoni e il confermato Luca Tozzi.

INJURY REPORT

Assente Matteo Ghirlanda, che prosegue il percorso di riabilitazione al ginocchio destro dopo l’intervento al legamento crociato anteriore.

