Autosped: il tentativo di rimonta non basta, alla Cittadella passa Sassari

Primo periodo equilibrato alla Cittadella: l’Autosped trova in Kunaiyi (8 punti nella frazione) il principale terminale offensivo per chiudere in vantaggio 16-14 al 10’. Nel secondo quarto, il BCC fatica a segnare e subisce l’importante parziale messo a segno dalla Dinamo, che raggiunge la doppia cifra di vantaggio e va all’intervallo lungo sul punteggio di 23-40.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno mette in campo energia e trova canestri da seconda opportunità, ma Sassari – con i canestri da tre punti di Poindexter – respinge i tentativi di rientro: alla terza sirena il parziale è 40-56. Dopo avere toccato il -23 (43-66), l’Autosped gioca il tutto per tutto, mettendo in campo cuore ed energia. Il break, propiziato dalle giocate di Conte e dalla solidità di Kunaiyi (18 rimbalzi), riporta le padrone di casa a soli due possessi di divario, ma la rimonta non si concretizza e l’incontro termina con il punteggio di 69-73.

Le parole di coach Orazio Cutugno al termine dell’incontro: «Abbiamo mostrato due facce: una di una squadra che può competere e combattere, l’altra un po’ più arrendevole. Questo è sintomo che siamo work in progress, che stiamo cercando di conoscere punti di forza e punti deboli. Chiudiamo l’incontro con la consapevolezza che abbiamo riaperto la partita da -20. Nella ripresa abbiamo mostrato cuore, abbiamo anche impattato bene la gara prima di perdere terreno nel secondo quarto. Avere ricucito quasi completatmente il gap in nove minuti è il segnale da cui ripartire».

Il commento di Anastasia Conte: «Ci sono state due partite, una nel primo tempo e l’altra nel secondo. Siamo dispiaciute perché nella ripresa abbiamo reagito con energia e una difesa aggressiva che ci ha permesso di ridurre lo svantaggio. Abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo e tirato di più, credo il prossimo passo sia giocare di più di squadra. Dobbiamo lavorare in allenamento, ripartendo da questa reazione per affrontare le prossime sfide».

Autosped BCC Derthona-Dinamo Banco di Sardegna Sassari 69-73

Parziali (16-14, 23-40, 40-56)

BCC Derthona: Dotto 10, Kunaiyi 14, Fontaine 2, Conte 21, Toffolo 9, Leonardi 2, Lokoka 2, Suarez 1, Cocuzza ne, Melchiori 6, Penna 2. All. Cutugno

Sassari: Sammartino 3, Richards 12, Carangelo 12, Trozzola 2, Spinelli 1, Poindexter 23, Boros 3, Egwoh, Treffers 14, Turel 3. All. Citrini