Autosped: il tentativo di rimonta non basta, alla Cittadella passa Sassari

Seconda sconfitta in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che alla Cittadella dello Sport subisce il parziale della Dinamo Sassari, decisivo per le sorti dell’incontro, nella seconda frazione. Nella ripresa, il BCC prova a rientrare a contatto, ma le ospiti puniscono con precisione ogni tentativo di rimonta e conquistano la vittoria. La squadra allenata da Cutugno sarà di scena domenica 19 ottobre alle ore 20.45 alla Molisana Arena di Campobasso per affrontare la Magnolia Campobasso nella terza gara del girone di andata.
Primo periodo equilibrato alla Cittadella: l’Autosped trova in Kunaiyi (8 punti nella frazione) il principale terminale offensivo per chiudere in vantaggio 16-14 al 10’. Nel secondo quarto, il BCC fatica a segnare e subisce l’importante parziale messo a segno dalla Dinamo, che raggiunge la doppia cifra di vantaggio e va all’intervallo lungo sul punteggio di 23-40.
Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno mette in campo energia e trova canestri da seconda opportunità, ma Sassari – con i canestri da tre punti di Poindexter – respinge i tentativi di rientro: alla terza sirena il parziale è 40-56. Dopo avere toccato il -23 (43-66), l’Autosped gioca il tutto per tutto, mettendo in campo cuore ed energia. Il break, propiziato dalle giocate di Conte e dalla solidità di Kunaiyi (18 rimbalzi), riporta le padrone di casa a soli due possessi di divario, ma la rimonta non si concretizza e l’incontro termina con il punteggio di 69-73.
Le parole di coach Orazio Cutugno al termine dell’incontro: «Abbiamo mostrato due facce: una di una squadra che può competere e combattere, l’altra un po’ più arrendevole. Questo è sintomo che siamo work in progress, che stiamo cercando di conoscere punti di forza e punti deboli. Chiudiamo l’incontro con la consapevolezza che abbiamo riaperto la partita da -20. Nella ripresa abbiamo mostrato cuore, abbiamo anche impattato bene la gara prima di perdere terreno nel secondo quarto. Avere ricucito quasi completatmente il gap in nove minuti è il segnale da cui ripartire».
Il commento di Anastasia Conte: «Ci sono state due partite, una nel primo tempo e l’altra nel secondo. Siamo dispiaciute perché nella ripresa abbiamo reagito con energia e una difesa aggressiva che ci ha permesso di ridurre lo svantaggio. Abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo e tirato di più, credo il prossimo passo sia giocare di più di squadra. Dobbiamo lavorare in allenamento, ripartendo da questa reazione per affrontare le prossime sfide».
Autosped BCC Derthona-Dinamo Banco di Sardegna Sassari 69-73
Parziali (16-14, 23-40, 40-56)
BCC Derthona: Dotto 10, Kunaiyi 14, Fontaine 2, Conte 21, Toffolo 9, Leonardi 2, Lokoka 2, Suarez 1, Cocuzza ne, Melchiori 6, Penna 2. All. Cutugno
Sassari: Sammartino 3, Richards 12, Carangelo 12, Trozzola 2, Spinelli 1, Poindexter 23, Boros 3, Egwoh, Treffers 14, Turel 3. All. Citrini