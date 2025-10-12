Il Gulliver Derthona esce sconfitto a Boffalora dopo la rimonta di Oleggio

A Boffalora Sopra Ticino Tortona commette un passo falso e ad avere la meglio sono i padroni di casa della Magic Oleggio. Ottima partenza Derthona che detta il gioco ai danni di Oleggio partendo subito forte sfruttando le diverse palle perse dei padroni di casa. La risposta dei biancorossi non si fa attendere e Tortona concede un break che mette Oleggio a ridosso con il punteggio. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 34-35 in favore dei Leoni. Derthona subisce il rientro in campo di Oleggio, trovandosi per la prima volta in svantaggio (38-37). Il momento no del Gulliver continua sprofondando sulla doppia cifra ed entrare negli ultimi dieci minuti di gioco sul 52-42 per i biancorossi. Derthona non molla e riaccorcia il divario a soli due possessi con il duo Di Meo – Josovic (54-50) ad inizio quarto periodo. Il buon momento bianconero non dura molto permettendo ai padroni di casa di stare al comando e allungare, sprofondando nuovamente sul -10 a pochi secondi dal termine. Finisce quindi con il risultato di 71-61 per i padroni di casa siglando anche la seconda sconfitta in campionato per il Gulliver Derthona.

Queste le dichiarazioni di coach Talpo a fine partita: «È stata una partita dai due volti, decisa da un terzo quarto dove, a differenza del primo tempo, abbiamo smesso di condividere il pallone. Questo ha facilitato le transizioni offensive avversarie, dovute dalla fisicità che Oleggio ha messo in difesa, rendendo così complicato il rientro, visto anche la mancanza di energia e lucidità nei nostri attacchi che potevano ricucire il gap. Torniamo in palestra per lavorare sui nostri errori, dovuti alla giovane età, ma che sono fondamentali affinché il percorso di crescita possa continuare».

Il prossimo appuntamento per il Gulliver Derthona, con la quarta giornata di Serie B Interregionale, è sabato 18 ottobre in trasferta a Olgiate contro Marnate.

Magic Oleggio - Gulliver Derthona 71-61

Parziali (15-18, 34-35, 42-52)

Oleggio: Toffanin 4, Miccoli 11, Chauveau 3, Gulic 3, Youssef 2, Jovanovic 17, Cortellino 4, Ceccato 6, Grassi 6, Pillepich ne, Costaglione 2, Restelli 13. All. Cardelli.

Derthona: Di Meo 20, Fogliato 5, Chikal ne, Bottelli 5, Bresciani 8, Borasi, Bellinaso 4 (7 reb), Coulibaly 7 (8 reb), Solazzi ne, Josovic 9 (9 reb), Taverna 3. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Arbitri: Bavera, Negri