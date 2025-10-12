Tuttosport.com

La Igor Agil Volley cade contro Rivarolo all'esordio 

Nella prima giornata di serie B2 le Igorine danno battaglia ma cedono il passo alle neroverdi
2 min
Un inizio da battaglia. Nella prima giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley perde 0-3 (15-25; 15-25; 14-25) contro Rivarolo.

In campo Bianco in regia e Maestrelli opposto, Ojienelo e Sella al centro, Zillio e Franchini schiacciatrici, Marelli libero (durante il match in campo anche Laneve, Fikaj e Mihali). I primi due punti sono delle Igorine (2-0) e Franchini va per il 5-1; Rivarolo accorcia e pareggia in ace 6-6 ed è proprio la battuta delle avversarie a essere efficace (6-10 e pausa per Galesso). Ritorno in campo e le Igorine stanno a contatto (8-11), le ospiti però fanno un break che vale l'8-16 e di nuovo pausa per la Igor. Time out per le ospiti sul 14-23, poi il finale è loro: 15-25.

Dopo il 2-1 iniziale è Rivarolo ad allungare (2-6) e sul 5-10 è pausa Igor. La difesa avversaria si fa sentire ed è 8-15; le Igorine stanno lì e con Laneve e Maestrelli è 10-15; igorine ancora a contatto 12-16, poi Rivarolo ha la meglio per il 13-20 e finale 15-25.

Note musicali diverse nel terzo set: 2-2 e poi il muro di casa si fa sentire ed è 7-4 e pausa ospite. Rivarolo accorcia e dall'8-7 crea un break che vale l'8-13. Rivarolo ancora avanti, due ace valgono l'11-19, le Igorine non si arrendono fino all'ultima palla: 14-25.

Igor Agil Volley - Rivarolo 0-3
Parziali (15-25; 15-25; 14-25)

Igor: Laneve, Pusterla, Piatta, Franchini, Fikaj, Bertini, Marelli (L), Zillio, Bianco, Sella, Ojienelo, Mihali, Maestrelli, Pasqualini (L). All. Galesso.

Rivarolo: Quilico, Lorenzon, Muraro, Pertusio, Civallero, Ceravolo, Mussa, Ghiazza (L), Thior, Re, Marini (L), Tacchini, Viesti, Keshenro. All. Di Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA