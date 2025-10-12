Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

La Fulgor Basket non sbaglia

Terza partita casalinga e terza vittoria per i rossoverdi, che dopo avere sconfitto Monferrato e San Vendemiano, fanno la stessa cosa contro Lumezzane
2 min
La Fulgor Basket non sbaglia

Terza partita casalinga e terza vittoria per i rossoverdi, che dopo aver matato Monferrato e San Vendemiano fanno la stessa cosa con una Lumezzane rimaneggiata.

Si parte con Trapani, Voltolini, Misters, Di Meco e Balanzoni per i padroni di casa,  Piccionne, Hrstic, Siberna, Deminicis e Ohenhen per gli ospiti. Primi minuti nel segno di Misters, sempre a bersaglio: 7-2 dopo 3’. Lumezzane fatica, ma si aggrappa in attacco a Ohenhen che ha grande presenza nel pitturato. 9 in fila per lui, con l’aiuto di Galassi e Piccionne per il sorpasso bresciano, 11-12. Dalla panchina entra Baldini ed è show: due triple, arresto e tiro dalla media e Paffoni in controllo, 29-22 al 10’. 

Nel secondo quarto riecco Ohenhen, un autentico fattore. Il lungo di colore, insieme a Galassi e Deminicis, è il principale artefice del break ospite: Lume ritrova il vantaggio sul 40-42. Irreali le percentuali al tiro dall’arco: botta e risposta tra Trapani e Galassi, segnano tutti e la partita è un piacere per gli occhi degli spettatori, meno probabilmente per i due allenatori. A metà gara comanda Lumezzane 55-52 con i tre liberi di Galassi dopo il fallo ed il tecnico a Baldini.  Al rientro dagli spogliatoi è sempre la LuxArm a menare le danze: Deminicis segna da ogni posizione, in difesa la Paffoni è rivedibile. Tecnico a Eliantonio, antisportivo a Casoni: schiuma rabbia il Pala Cipir, Lumezzane mantiene la calma e si issa fino al più, massimo vantaggio  sul 63-72 con Siberna. Gay suona la sveglia con 5 punti e ricuce parzialmente lo svantaggio: 68-74 al 30’.  Ultimo quarto che procede ad elastico, ma quando Trapani si carica la squadra sulle spalle l’ago della bilancia pende dalla parte della Fulgor. Lumezzane non molla di un centimetro e con Hrstic ritorna avanti, ma Di Meco non ci sta e con 7 punti filati guida l’allungo rossoverde. Trapani dalla lunetta la chiude: 103-95.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News