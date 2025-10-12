La Fulgor Basket non sbaglia

Si parte con Trapani, Voltolini, Misters, Di Meco e Balanzoni per i padroni di casa, Piccionne, Hrstic, Siberna, Deminicis e Ohenhen per gli ospiti. Primi minuti nel segno di Misters, sempre a bersaglio: 7-2 dopo 3’. Lumezzane fatica, ma si aggrappa in attacco a Ohenhen che ha grande presenza nel pitturato. 9 in fila per lui, con l’aiuto di Galassi e Piccionne per il sorpasso bresciano, 11-12. Dalla panchina entra Baldini ed è show: due triple, arresto e tiro dalla media e Paffoni in controllo, 29-22 al 10’.

Nel secondo quarto riecco Ohenhen, un autentico fattore. Il lungo di colore, insieme a Galassi e Deminicis, è il principale artefice del break ospite: Lume ritrova il vantaggio sul 40-42. Irreali le percentuali al tiro dall’arco: botta e risposta tra Trapani e Galassi, segnano tutti e la partita è un piacere per gli occhi degli spettatori, meno probabilmente per i due allenatori. A metà gara comanda Lumezzane 55-52 con i tre liberi di Galassi dopo il fallo ed il tecnico a Baldini. Al rientro dagli spogliatoi è sempre la LuxArm a menare le danze: Deminicis segna da ogni posizione, in difesa la Paffoni è rivedibile. Tecnico a Eliantonio, antisportivo a Casoni: schiuma rabbia il Pala Cipir, Lumezzane mantiene la calma e si issa fino al più, massimo vantaggio sul 63-72 con Siberna. Gay suona la sveglia con 5 punti e ricuce parzialmente lo svantaggio: 68-74 al 30’. Ultimo quarto che procede ad elastico, ma quando Trapani si carica la squadra sulle spalle l’ago della bilancia pende dalla parte della Fulgor. Lumezzane non molla di un centimetro e con Hrstic ritorna avanti, ma Di Meco non ci sta e con 7 punti filati guida l’allungo rossoverde. Trapani dalla lunetta la chiude: 103-95.