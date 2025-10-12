Asti Mens Sana: l'Under 14 Gold si impone contro la New Basket Team

Fin dalle prime battute, la squadra di coach Riccardo Amico ha mostrato grande determinazione e spirito combattivo, prendendo il controllo del match e mantenendo alta l’intensità per tutti i quattro quarti. Una prestazione che ha esaltato il pubblico presente e confermato la crescita del gruppo, sempre più coeso e competitivo.

Il risultato premia il lavoro svolto in settimana e rilancia le ambizioni della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.

Asti Mens Sana - New Basket Team 85-62

Asti Mens Sana: Beretta 4, Caterisano, Cellino 1, Finco 27, Iudicelli 17, Maida 3, Marcu 25, Mulaj 4, Viano 4, Pianta. Coach Riccardo Amico. Assistente Pietro Rattazzo.