Asti Mens Sana: l'Under 14 Gold si impone contro la New Basket Team

Nel match valido per il Campionato Regionale Under 14 Gold, la Asti Mens Sana ha conquistato una brillante vittoria casalinga contro la New Basket Team, imponendosi con il punteggio di 85-62 al Palazzetto dello Sport di Via Gerbi.
Fin dalle prime battute, la squadra di coach Riccardo Amico ha mostrato grande determinazione e spirito combattivo, prendendo il controllo del match e mantenendo alta l’intensità per tutti i quattro quarti. Una prestazione che ha esaltato il pubblico presente e confermato la crescita del gruppo, sempre più coeso e competitivo.
Il risultato premia il lavoro svolto in settimana e rilancia le ambizioni della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.
Asti Mens Sana - New Basket Team 85-62
Asti Mens Sana: Beretta 4, Caterisano, Cellino 1, Finco 27, Iudicelli 17, Maida 3, Marcu 25, Mulaj 4, Viano 4, Pianta. Coach Riccardo Amico. Assistente Pietro Rattazzo.