Tennis Beinasco: i risultati della serie A1 e A2 femminile

Prime soddisfazioni stagionali per il Tennis Beinasco . Sono arrivate in serie A2 femminile dalla trasferta sui campi del CUS Catania, nella 2.a giornata del campionato. La squadra capitanata da Nathalie Vierin ha chiuso con una vittoria che fa classifica e morale. Il punto del 3-1 è giunto dal doppio conclusivo giocato da due new entry nel club piemontese. Carolina Dibenedetto e Marzia Paola Pieragostini si sono imposte sul tandem di casa formato da Noemi La Cagnina e Giulia Maria Paternò per 6-3 7-6 (4). Emozioni a non finire nel finale di gara, con le portacolori del Beinasco più volte costrette a inseguire. Così nel tie-break dove dallo 0-4 hanno infilato sette punti consecutivi per mettere il sigillo alla giornata. Grande cuore in singolare quello messo in campo da Giulia Pairone che ha vinto in rimonta (3-6 7-5 7-5) contro Viola Santapaola, ridando fiato alle proprie compagne. Nelle altre due sfide Anastasia Grymalska si era imposta con un netto 6-2 6-3 su Giulia Maria Paternò, mentre Carolina Dibenedetto si era dovuta arrendere 6-4 6-2 a Noemi La Cagnina.

In serie A1 un’altra giornata decisa dal doppio quella che ha visto il Tennis Beinasco cedere in casa, davanti al solito e appassionato pubblico, alle vicecampionesse d’Italia uscenti del CT Palermo: 3-1 lo score finale in favore delle racchette siciliane. Per la formazione piemontese, ormai da oltre un decennio una delle protagoniste del massimo campionato in rosa, la sfida era partita con il piede giusto grazie alla vittoria per 4-0 rit. di Jennifer Ruggeri contro Federica Bilardo. Match durato poco più di dieci minuti con la racchetta del CT Palermo in grande affanno fisico. Il Beinasco ha però dovuto rinunciare al suo “vivaio” sulla carta titolare, Federica Rossi, bloccata da un attacco influenzale. In campo al suo posto è scesa Maria Canavese che si è trovata a competere con la rumena Alexandra Cadantu, ex numero 59 del mondo e ancora molto competitiva anche in singolare.

È stata proprio la Cadantu ad imporsi (6-2 6-1 lo score) ma la giocatrice di casa ha cercato soprattutto nel primo set di non cedere di un metro. Il punteggio è infatti bugiardo perché in particolare nel set iniziale ogni 15 è stato una lotta. Maria Canavese, mancina molto migliorata rispetto anche solo alla scorsa stagione, deve mettere ancora a punto le trame tattiche ma il potenziale è buonissimo. In diverse occasioni ha cercato il punto secco quando avrebbe potuto ancora allungare lo scambio e provare conclusioni meno rischiose. Nel complesso però è piaciuta e si è ben comportata contro l’esperta rivale. Nel terzo singolare di giornata la potenza di Anastasia Abbagnato (Palermo) ha avuto la meglio su Irina Bara (Beinasco). Dopo una prima frazione a senso unico (6-0 Abbagnato) nella seconda la tennista del Beinasco ha rialzato la testa ma non è riuscita a riprendere il break subito a metà set, cedendo 6-4. Nel doppio Cadantu e Abbagnato hanno piegato 7-5 6-2 Ruggeri e Canavese. La prossima settimana per il Beinasco ci sarà il testa a testa in trasferta contro le campionesse d’Italia dell’AT Verona. La speranza per la squadra del circolo del presidente Testa, capitanata da Giulia Gatto Monticone, è quella di poter schierare l’intero organico.