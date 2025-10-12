Polisportiva Pasta: buona la prima per le Grifone!

Dopo cinque mesi di attesa, le Grifone tornano finalmente davanti al proprio pubblico e lo fanno nel migliore dei modi: conquistando la prima vittoria stagionale nella Serie B Femminile 2025/26. Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, decisa dalla freddezza di Beatrice Isoardi dalla lunetta che sigla il 62-61 finale contro un coriaceo Cuneo .

LA GARA

Coach Cagnazzi parte con Isoardi B., Isoardi A., Minarelli, Gregori e Carfora; coach Cutrone risponde con Argirò, Esposito, Bianco, Pieroni e Lo Buono. Le Grifone partono forte, trascinate da una scatenata Alessandra Isoardi, autrice di 11 punti con tre triple nel primo quarto. Le padrone di casa chiudono la prima decina avanti di 4 lunghezze. Nel secondo periodo, Cuneo alza l’intensità difensiva ma le gialloblù mantengono lucidità, conquistando diversi viaggi in lunetta e piazzando una tripla da centrocampo di capitan Minarelli sulla sirena che vale il +8 (35-27) all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita cambia ritmo: Cuneo ritrova energia e precisione, costruendo un parziale che ribalta l’inerzia e porta le ospiti fino a +8. Le Grifone però non mollano, restano unite e chiudono il terzo quarto sotto di soli cinque punti. L’ultima frazione è un crescendo di emozioni: le locali tornano padrone del gioco, difendono con intensità e trovano il pareggio sul 61-61 a un minuto dal termine. Nell’ultima azione, Beatrice Isoardi subisce fallo e, con un 1/2 ai liberi a un secondo dalla sirena, consegna alle Grifone una vittoria di cuore e carattere.

Il commento di coach Cagnazzi: «La prima giornata può nascondere sempre grandi insidie. Ci tenevamo a portare a casa questi due punti, che saranno preziosi nel corso della stagione. Nel terzo quarto avremmo potuto cedere, ma siamo state brave a reagire e a restare unite fino alla fine. Complimenti a tutte».

POLISPORTIVA PASTA - GRANDA COLLEGE CUNEO 62-61

Parziali: 18-14; 35-27; 47-52

PASTA: Isoardi A. 22, Isoardi B. 8, Parlani 6, Carfora, Iagulli 2, Minarelli 13, Stuerdo, Gregori 5, Ciuffardi 4, Marsili 2, Calvetto. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

CUNEO: Pieroni 2, Castellino 4, Esposito 19, Occelli 3, Bianco 5, Lo Buono 13, Marfulli 3, Bruschetta 1, Chessa 8, Marocco, Massa, Argirò 3. All. Cutrone; Ass. Oneto.