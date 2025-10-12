Dodecarun, Roselli brucia Cafasso sul traguardo di Novi Ligure

Domenica dolce-amara per Alessandro Cafasso, superato da Gabriele Roselli a 150 metri dal traguardo della Dieci d’Autunno di Novi Ligure ma tornato al comando della classifica del Circuito Dodecarun con 54 punti di vantaggio su Francesco Carrera, oggi assente.

«Ho scelto di impostare una gara tattica – ha detto Roselli, portacolori dell’Atletica Novese organizzatrice della prova – Il percorso è veloce, ma piuttosto difficile nella seconda parte. Nel finale sono riuscito a completare la rimonta: vincere così è stato molto emozionante». La gara, infatti, si è risolta all’interno dello Stadio Girardengo, dov’erano fissati la partenza e l’arrivo della prova, disputata su un percorso cittadino: Cafasso, dopo una gara di testa, si è presentato con una trentina di metri di vantaggio, ma a metà dell’ultima curva – quando è stato affiancato dal rivale – ha avuto un crollo che gli ha impedito di reagire. «Ho avuto un problema di stomaco», ha commentato alla fine. L’ordine d’arrivo recita 31’40” per Roselli e 31’47” per Cafasso.

Meno “drammatica” la prova femminile, dominata da Laura Papagna, genovese del Battaglio Cus Torino. «Ho pagato nel finale un avvio un po’ forte», ha detto la vincitrice, che con il suo 35’52” ha sfiorato il personale di soli 3 secondi. Sugli altri gradini del podio Sara Giliberti, in netto miglioramento, e Sofia Cafasso, ormai imprendibile nella classifica di Dodecarun.

Domenica 19 il circuito arriverà alla quindicesima tappa con la Due Mulini: 11,8 chilometri a San Paolo Solbrito (Asti). Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i risultati della Dieci d’Autunno (10 km certificati Fidal):

Uomini. 1. Gabriele Roselli (Atl. Novese) 31’40”, 2. A.Cafasso (Alpi Apuane) 31’47”, 3. Ottoboni (Atl. Novese) 32’08; 4. Ponte (Atl. Novese) 32’57”; 5. Picollo (Maratoneti Genovesi) 33’31”; 6. Pepoli (Imperiali Atletica) 33’41”; 7. Bruzzone (Cambiano Risso Genova) 33’47”; 8. Aimar (Atl. Pinerolo) 33’47”; 9. Giorgianni (Delta Spedizioni) 33’57”; 10. Arseniato (Bio Correndo) 34’17”; 11. Ouyat (Circuito Running) 34’43”; 12. Lamberti (Cambiano Risso GE) 34’48”; 13. Andreoli (Running Oltrepò) 34’51”; 14. Arnaudo (Cambiano Risso GE) 34’52”; 15. Parodi (Maratoneti Genovesi) 34’53”; 16. Marzola (Gruppo Città di Genova) 34’59”; 17. Berrino (Atl. Novese) 35’04”; 18. Scabbio (Atl. Novese) 35’11”; 19. Sovera (Atl. Saluzzo) 35’17”; 20. Guarini (Sport Project VCO) 35’37”. Donne. Laura Papagna (Battaglio Cus TO) 35’52”; 2. Filiberti (Si-Sport Borgomanero) 37’04”; 3. Cafasso (Battaglio Cus TO) 37’37”; 4. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 39’07”; 5. Galliano (Atl. Pinerolo) 39’13”; 6. Jakubowska (Atl. Novese) 39’27”; 7. Giancaspero (DK Runners Milano) 40’18”; 8. Noli (Delta Spedizioni) 40’46”; 9. Giribaldi (Atl. Novese) 41’53”; 10. Perassolo (Atl. Valle Scrivia) 41’58”; 11. Laino (Brancaleone AT) 42’05”; 12. Salzani (Atl. Novese) 42’08”; 13. Lupi (Atl. Novese) 42’13”; 14. Zani (Running Oltrepò) 42’38”; 15. Iuga (Atl. Novese) 43’01”; 16. Radaelli (Runners Desio) 43’20”; 17. Molteni (Runners Desio) 43’31”; 18. Taini (Azalai) 43’49”; 19. Rabbia (Brancaleone AT) 44’03”; 20. Frezza (Gruppo Città di Genova) 44’48”.

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo quattordici gare:

Uomini. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 801 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 747; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 712; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 510; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 461; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 331; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 275; 8. Scabbio (Atl. Novese) 265; 9. Perardi (Sport Project VCO) 250; 10. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230. Donne 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 952 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 593; Primo (Borgaretto ’75) 587. 4. Rabbia (Brancaleone AT) 410; 5. Laino (Brancaleone Asti) 409; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 235; 9. Cavalieri (Sisport) 227; 10. Ierardi (Atl. Levante) e Porello (Battaglio Cus TO) 190.