Partenza a razzo della Bertram: Treviso sconfitta nell'esordio casalingo

Inizia una nuova era per la Bertram Derthona Tortona, scesa in campo per la prima volta in gara ufficiale nella nuova Arena nel complesso della Cittadella dello Sport, la casa della pallacanestro tortonese. Dopo l'esordio da sogno contro Milano in trasferta, la stagione casalinga dei bianconeri comincia nel migliore dei modi, vincendo 107-95 davanti ai propri tifosi contro la Nutribullet Treviso Basket di Alessandro Rossi, sconfitta solo all'overtime nella prima di campionato contro la Germani Brescia. È dunque la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mario Fioretti, ora attesa dalla trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino alla BTS Arena, in programma il 19 ottobre alle 16:00.

La Bertram vince e convince contro Treviso

Inizio promettente della Nutribullet, che va avanti 10-2 grazie all'intesa tra Ragland e Stephens. La Bertram cresce con il passare del tempo nel primo quarto, alza l'intensità difensiva e corre in contropiede, fino a toccare il -3 (22-25) dopo un 3+1 di Riismaa (12 punti) che incrementa l'entusiasmo del pubblico. Chillo appoggia al tabellone sulla sirena, Treviso conduce 29-24 al termine del primo quarto. Il Derthona approccia perfettamente il secondo quarto: dopo meno di tre minuti arriva il primo vantaggio della partita (34-32) con una tripla di Hubb, mentre un and-one di Riismaa incrementa il parziale sul 13-3 subito dopo.

Nonostante un ottimo Stephens, la Bertram mantiene il controllo della gara nel secondo quarto; Vital (20 punti, 7/12 dal campo, 4/4 ai liberi e 6 assist) decolla in transizione, il Derthona va all'intervallo sul 57-47. La squadra di Mario Fioretti esce dagli spogliatoi con la stessa determinazione, toccando il massimo vantaggio sul +14 (75-61) con un'altra iniziativa personale di Vital. Treviso reagisce e riduce lo svantaggio sul 79-71 dopo un reverse di Chillo, che forza il timeout bianconero con 1:19 sul cronometro nel terzo quarto. Da lì in poi, Baldasso (16 punti) e Riismaa confezionano l'85-73 con cui si va nell'ultimo periodo.

Una tripla in transizione di capitan Baldasso restituisce il +14 (91-77) al Derthona ad inizio quarto quarto. I biancoblu di coach Rossi azzardano un ultimo tentativo di rimonta, ma dopo una rubata di Hubb per servire Baldasso dal perimetro, la Bertram firma il 95-81 con 4:52 al termine. Non mancano anche le iniziative personali di uno scatenato Manjon (15 punti e 7 assist) nel finale. Mantenendo il vantaggio nel finale e sfondando quota 100 punti, il Derthona si gode la seconda vittoria di fila con sei giocatori in doppia cifra, tirando con ottime percentuali: 27/44 da due punti (61.4%) e 10/22 dall'arco (45.5%). Sono 27 gli assist complessivi per i bianconeri, che forzano anche Treviso a 15 palle perse.

Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket 107-95

Parziali (24-29, 57-47, 85-73)

Tortona: Vital 20, Hubb 5, Gorham 12, Manjon 15, Pecchia 4, Chapman 5, Di Meo, Tandia N.E., Baldasso 16, Olejniczak 8, Biligha 10, Riismaa 12. All. Fioretti.

Treviso: Ragland 12, Abdur-Rahkman 18, Guerrini N.E., Torresani, Miaschi 9, Pinkins 11, Chillo 9, Guidolin, Stephens 16, Pellegrino, Olisevicius 20, Spinazzè N.E.

Arbitri: Baldini di Firenze, Galasso di Siena, Miniati di Firenze.