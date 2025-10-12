Eurogymnica: a Cantalupa gli Interregionali Junior e Senior Gold

Eurogymnica raggiunge l'obiettivo prefissatosi alla vigilia tornando da Cantalupa con una preziosa medaglia e due qualificazioni per la fase nazionale del prestigioso campionato nazionale Gold Junior e Senior.

All'ombra dei Tre denti pinerolesi, domenica è andata in scena la fase interregionale, la Zona tecnica 1 che, come tutti gli interregionali, è stata una gara ad alto rischio esclusione, sia per la qualità delle atlete partecipanti, provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, sia perché quest'anno i posti per essere ammesse alla fase nazionale erano ridotti al podio più un limitatissimo numero di ripescate, 9 su tutto il territorio nazionale.

Molto diverse le prestazioni delle tre EGirls promosse, ognuna alla ricerca di conferme o riscatti.

Dopo l'argento regionale, vince il bronzo tra le Junior 2 la sanmaurese Sara Parente, in corsa fino alla fine per l'oro, che paga lo scotto di dover aprire la gara col cerchio (22,750) ma dalla seconda rotazione innesta il turbo e vola con la palla (23,150) e con le clavette (23,700). Totale: 69,600 a 0,65 dell'argento di Ginevra Pascarella e dall'oro di Anna Pilato, entrambe di Ritmica Piemonte.

Subito ai piedi del podio, a soli 0,35 dalla compagna di scuderia, si piazza l'azzurrina Chiara Cortese, che conclude con 69,250 una buona gara, con accesso ai nazionali. L'ex capitana della squadra nazionale Junior, in ritardo di preparazione, fa registrare l'ottimo 24,400, punteggio più alto della gara al cerchio, 22,700 alla palla e 22,150 alle clavette.

Battagliera e finalmente costante, gioisce anche Virginia Cuttini tra le Senior 2.

Risale la corrente e migliora decisamente dalla fase regionale, piazzandosi quinta, ma con vista podio, ottimo auspicio per una finale nazionale emozionante.

72,650 il suo totale, somma del 24,550 al cerchio, 24,000 alla palla e 24,100 alle clavette.

Il sabato, nonostante gli ottimi punteggi ottenuti nella fase regionale, Amely Sordi non era riuscita a bissare il successo dello scorso anno e a staccare il biglietto per Fabriano, sede dei prossimi campionati italiani. Decimo posto per lei

Il tempo per festeggiare è però davvero pochissimo, visto l'approssimarsi, il prossimo weekend, di un'altra importante competizione, l'Interregionale di Specialità a Candelo (Bi) con tante EGirls a giocarsi medaglie e accesso ai Nazionali.