Fitarco Piemonte: RunArchery Cup, esordio di bronzo per Rolando

Si è svolto infatti nel weekend a Montigny-Lés-Cormeilles (Francia) l’evento europeo annuale dedicato al connubio tra corsa e tiro con l’arco, che si basa di fatto sugli aspetti base del biathlon.

In maglia azzurra anche due piemontesi: Gian Lorenzo Soldi (Arcieri Iuvenilia) e Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia), convocati a seguito delle varie tappe di selezione degli scorsi mesi (una tenutasi proprio a Settimo T.se, grazie alla perfetta organizzazione degli Arcieri Varian).

Sul circuito francese sono andati in scena le gare: sprint maschile e femminile, staffetta 4K maschile e femminile e l’evento MixedTeam.

Nella giornata di sabato è proprio Rolando a ottenere la prima medaglia in assoluto della disciplina, conquistando il terzo posto nella sprint femminile. L'atleta torinese conclude la qualifica in quarta posizione, poi sale di colpi e in semifinale chiude al secondo posto. La finale vede la giovane Babushkina (AIN) vincere con il tempo di 6:25, lasciandosi alle spalle la tedesca Sandra Sulzc (6:44) e poi proprio Rolando che si piazza terza con 6:54.

Impegnata anche nella gara mixedteam, assieme a Cocciolo, la coppia azzurra si ferma solo a 4 decimi dal terzo posto classificandosi quinta; mentre nella staffetta femminile, il terzetto chiude in quinta posizione.

Risultati completi