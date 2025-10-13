Tuttosport.com

Pallapugno: la situazione di tutti i campionati senior e giovanili  

2 min
SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-3
SERIE A Banca d’Alba - Finale (spareggio)
Sabato 18 ottobre ore 14.30
a Canale: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese

SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Finale (ritorno)
Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 11-6

Bcc Pianfei Pro Paschese campione d'Italia

PALLAPUGNO: SERIE C1
SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA CAMPIONE D'ITALIA

PALLAPUGNO: SERIE C2
SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA

PALLAPUGNO: FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21 - Finale (spareggio)
Speb-Subalcuneo 9-6

Speb campione d'Italia 

ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo-Bubbio 8-6
ALLIEVI - Finale (ritorno)
Bubbio-San Leonardo 2-8

San Leonardo campione d'Italia 

ESORDIENTI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo 3-7
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
San Leonardo-Ricca 7-3

San Leonardo campione d'Italia 

PULCINI - Finale (andata)
Ricca-San Leonardo A 7-2
PULCINI - Finale (ritorno)
San Leonardo A-Ricca 7-5

PULCINI - Finale (spareggio)

in data e luogo da definire
Ricca-San Leonardo A

