Weekend di emozioni sul ghiaccio per gli Storm

Sabato gli U16, in collaborazione con i Milano Devils, hanno dominato sul ghiaccio di Padova contro il Padova/Feltre, chiudendo con un rotondo 10 a 0 a favore del Milano. Prestazione impeccabile e meritati applausi per tutti i ragazzi. In serata, sul ghiaccio di casa a Pinerolo, gli Storm IHL1 hanno regalato al pubblico una partita ad altissima intensità contro il Como. Una gara combattuta fino all’ultimo respiro, chiusa in parità nei tempi regolamentari, ma decisa all’overtime da un gol magistrale di Reynaud Mattia, che ha fatto esplodere di gioia il palazzetto! Vittoria meritatissima e grande spettacolo per tutti i tifosi presenti.

Domenica è toccato agli U14, protagonisti di una partita combattuta fino all’ultimo cambio contro il Chiavenna. Nonostante il risultato finale premi gli avversari, i nostri ragazzi hanno lottato con grinta e determinazione. Un applauso speciale a Palazzo Riccardo per il suo esordio in categoria!

Infine, gli U19 sono scesi sul ghiaccio di Caldaro per una sfida ad alta intensità, giocata con ritmo e carattere. Il match si è concluso 5 a 4 per i padroni di casa, ma la prestazione dei nostri ragazzi lascia ben sperare: continuate così, i risultati arriveranno!

Ora si torna subito in pista: mercoledì nuova sfida sul ghiaccio di casa, pronti a dare ancora spettacolo e a lottare fino all’ultimo secondo.