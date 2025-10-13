Club76: i risultati del weekend   

Primo fine settimana in campo per il Club76, che inizia con il piede giusto questa nuova stagione.

A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1, ieri sera, al debutto stagionale in un PalaFenera di Chieri tutto esaurito, hanno superato la corazzata Milano esultando al tie-break dopo più di due ore di gioco e un primo set da urlo chiuso 36-34.

In Serie B1, il Club 76 Fenera Chieri ha vinto 3-0 contro Issa Novara (25-16, 25-22, 25-22). Le ragazze di coach Moglio esordiscono nella terza categoria nazionale con una bella vittoria. Dopo un primo set partito subito bene a favore delle collinari, hanno fatto seguito un secondo e terzo parziale maggiormente combattuti. Chieri, però, ha avuto la freddezza di sbagliare meno nei momenti più caldi dei set, con ottime performance. In particolare, Musaj ha messo a referto 12 punti, seguita da Occelli e Boufandar con 11 e Faleschini con 10. Le ragazze biancoblù hanno infine dedicato un pensiero - e la maglia numero 4 - alla compagna Garavello, che non è disponibile per infortunio ma è nei cuori di tutti. Prossima gara sabato 18 ottobre alle 15 a Palau, contro Volley Capo d’Orso.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 contro CUS Pianezza Volley Lab (25-15, 25-17, 25-21). Anche il campionato U16 ha visto l' esordio vincente della compagine astigiana.

Bene anche in Serie C, dove le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto 3-2 contro Roero Volley Città di Canale (23-25, 25-23, 20-25, 25-17, 15-13). Un esordio positivo per la giovane squadra astigiana, con momenti di buon gioco, che, sommati a un po' di grinta e di caparbietà, hanno portato due punti pesanti.

In U16 Regionale anche il Club76 L’Alba Volley ha vinto 3-0 contro Sammaborgo U16 Red (25-16, 30-28, 25-18). Una vittoria netta anche per loro nella gara d’esordio, con una prestazione solida. Un secondo set combattuto testa a testa, in cui è stata determinante la concentrazione. Tre punti importanti e una partenza incoraggiante, che lascia ben sperare per il resto della stagione.

In Serie D, invece, il Club76 L’Alba Volley inciampa 2-3 affrontando New Volley Asti (25-23, 18-25, 22-25, 25-19, 12-15). Prima partita di campionato combattutissima per le “clubbine”, che hanno lottato fino all’ultimo pallone, ma si sono dovute arrendere al tie-break. Una gara intensa, giocata con grinta, in cui non sono mancati l’impegno e la voglia di vincere. Qualche errore di troppo nei momenti chiave ha fatto la differenza.

Nel Campionato Regionale U14, poi, il Club76 MTS Santena si è imposto su Pianeta Volley verde per 3-0 (25-16 25-13 29-27).

Infine, in Under 13 il Club 76 Fenera Chieri Gold ha vinto per 3-0 su MTV Fucsia 2013 (25-18, 25-16, 25-21). Punteggio pieno per le ragazze, che, unite, sono riuscite a uscirne al meglio per portare a casa la partita.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 10 ottobre

• Coppa Comitato Femminile Trofeo Ermete Segantin, C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs New Volley Asti 3-1